Grenzach Wyhlen Geschichte: Die alte Tracht bleibt in Verwendung

Serie 700 Jahre Markgräflerland. Annette Grether trägt die Tracht ihrer Urgroßmutter

Grenzach-Wyhlen – Markgräfler Wein, Markgrafenstraße, Sparkasse Markgräflerland: In Grenzach ist der alte Adelstitel auch heute noch recht präsent – und das 700 Jahre, nachdem die Teilgemeinde in markgräflichen Besitz übergegangen war. Wir beschäftigen uns in einer Serie mit der Markgräflichkeit Grenzachs. Im heutigen Teil geht es um die Markgräfler Frauentracht.

Die Markgräfler Tracht ist mehr als 300 Jahre alt. Tourismus und Winzergenossenschaften nutzen sie zur Werbung für das Markgräflerland und seinen Wein. Literarisch hat sie der Dichter Johann Friedrich Hebel bekannt gemacht, der in Hausen geboren wurde. In seinem alemannischen Gedicht „Die Wiese“ von 1803 bezeichnete er das volkstümliche Frauengewand, bestehend aus rund neun Metern Stoff, liebevoll als „Vreneli-Tracht“. Er widmete ihr etliche Zeilen und kritisierte die sich „immer mehr verkünstelnden“ Varianten. Hebel beschreibt die Tracht in der Form, wie sie um 1800 getragen wurde. Zu dieser Zeit gab es die heute bekannte „Hörnerkappe“ noch nicht, sondern nur eine kleine Haube mit „Letsch“, Schleife, die er schelmisch „Dotschchappe“ – Mädchenkappe nannte.

Ob beim „Mählsuppelöffle“ oder am „Tag des Ehrenamts“, wenn der Anlass passt, zieht Annette Grether die Markgräfler Tracht ihrer Urgroßmutter an. Ein ungewohntes Bild für die von ihr betreuten Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Grenzach-Wyhlen. Schon der französische Schriftsteller Victor Hugo staunte über die eigentümliche Flügelhaube der Markgräfler Tracht. In einem Brief von 1839 beschreibt er die Hörnerkappe als „großen, schwarzen Schmetterling“. Wie fremdartig muss eine solche Kopfbedeckung heute erst auf einen syrischen Flüchtling wirken, der aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt? Die Kappe besteht aus einer 50 Zentimeter breiten Schleife aus schwarzem Seidenband. Sie wird mit einem kleinen Kamm im Haar fixiert. Einen zusätzlichen Halt bietet ein Band am Hinterkopf, das den Haarknoten der Trägerin umschließt. An jeder Schleifenseite hängen lange schwarze Fransen, die bis über die Schultern reichen und das Gesicht umrahmen.

„Gib Sorg dezue“, „Kümmer Dich darum“, mit diesen Worten erhielt Annette Grether eine solche Hörnerkappe und mehrere Schultertücher von ihrer Großtante. Beide Kleidungsstücke gehörten zu der Tracht ihrer Urgroßmutter. Elise Grether, geborene Bangerter, wurde 1872 geboren. Die Fabrikarbeiterin heiratete Ludwig Grether, den letzten Berufsfischer von Grenzach. Wenn Annette Grether heute die Schachtel mit den vier Schultertüchern öffnet, riecht es muffig. Die Tücher dürften mehr als 120 Jahre alt sein. Ihr Lieblingsstück ist ein schwarzes Tüllspitzentuch. Es wird vom Rücken nach vorne geschlungen, über der Brust gekreuzt und im Rücken verknotet. Da das Trachtenkleid der Urgroßmutter fehlte, hat sich Grether selbst ein geschlossenes, langärmeliges Kleid geschneidert. Sie wählte ein passendes Schnittmuster aus den 70er Jahren aus und ergänzte es um eine schwarze Schürze, das „Fuertuch“. „Die schwarze Hörnerkappe macht älter. Daher habe ich mir die Freiheit herausgenommen, ein modernes Kleid dazu zu tragen“, so Grether. Auch früher gingen die Frauen mit der Mode und trugen farbenfrohe Trachtenkleider im Empire- und Biedermeierstil.

Aus ihrer Kindheit kann sich Annette Grether nur noch an zwei Frauen in Grenzach erinnern, die mit Tracht in die Kirche gingen. „Wie ein großer, schwarzer Schmetterling“ Victor HugoHeute pflegen diese Tradition nur noch Trachtenvereine. Annette Grether gehört zu keiner dieser Gruppen. Die Grenzacherin trägt die Tracht immer zum „Mählsuppelöffle“ bei der Fasnacht, um die Rolle der Markgräflerin zu spielen, oder wenn sich kulturelle Anlässe in der Region bieten, die einen historischen Bezug haben. Ihre Verbundenheit mit Grenzach sowie ihr Engagement als Gemeinderätin hilft der 57-Jährigen bei ihrer Arbeit als Sozialbetreuerin in der Gemeinschaftsunterkunft.

Viele haben sie gewarnt, dass es schwer sei, Berufliches und Privates zu trennen, als sie vor einem Jahr von der GU Brombach nach Grenzach wechselte. Sie jedoch schätzt die Synergien. Und die Flüchtlinge respektieren ihre Privatsphäre. Für die Migranten ist die Sozialpädagogin „der Wegweiser ins neue Leben“. Auch wenn im Alltag vor lauter Formularen und dem Besprechen von Briefen oft nur wenig Zeit für persönliche Gespräche bleibt, versucht sie dennoch, sich Raum für diese zu nehmen. Sei es für eine Frage nach den in der Heimat zurückgebliebenen Familienmitgliedern oder für eine kurze Berufsberatung.

Sie liebt ihre neue Aufgabe: „Wo hat man das schon, dass sich jeder freut, dass man da ist.“ Mit den Flüchtlingen, die bereits Deutschkurse besucht haben, spricht sie alemannisch. Denn sie sollen sich in die Gemeinde integrieren. Ihre Markgräfler Tracht kennen sie nicht. Als sie dennoch im Gespräch mit einem Flüchtling einmal ein Bild von sich in Tracht zeigt, fragt dieser verwundert: „Was ist das auf Deinem Kopf?“ Aber mit dieser Reaktion ist er in guter Gesellschaft. Selbst Grethers Kollegen aus dem Kreisrat haben sie am „Tag des Ehrenamtes“ durch ihre Tracht zunächst nicht erkannt.