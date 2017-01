Grenzach-Wyhlen Gelungener Fasnachtsauftakt in Wyhlen: Schränzer laden in den Zauberwald

Gelungener Fasnachtsauftakt in Wyhlen: Schränzer laden in den Zauberwald

Narrenzunft Rolli Dudel eröffnen fünfte Jahreszeit in der Hochrheinhalle. Schränzer feiern nach drei Jahren Pause großen Ball.

Unter dem Motto „Sind’r parat für de Spagat“ eröffnete am Dreikönigstag die Narrenzunft Rolli Dudel Wyhlen die fünfte Jahreszeit und stimmte die Narren auf die Fasnachtskampagne 2017 ein. Die vollbesetzte Hochrheinhalle präsentierte sich dazu im allerfeinsten Fasnachtsoutfit, wofür die Rolli Dudel Schränzer gesorgt hatten. Sie zelebrierten am Abend nach dreijähriger Abstinenz eine „Schränzernacht im Zauberwald“, die es in sich hatte. So konnte die Narrenzunft die tolle Dekoration der Schränzer nutzen, um bereits am Nachmittag die Fasnacht aus der Taufe zu heben.

Daneben weckten die Wyhlener Narren traditionell ihren Butzimummel, die närrische Symbolfigur, aus dem Winterschlaf, die spätestens bei der Fasnachtsverbrennung in der Nacht zum Aschermittwoch ein Raub der Flammen werden wird. Im neuen Fasnachtshäs präsentierte sich die Zunftleitung unter der Regie von Narrenmeister Ralf Gentner. Er proklamierte das neue Häs der Zunftleitung im Versmaß und rief der Narrenschar zu, „d‘ Fasnacht liegt uns sehr am Herze und mir fange a mit Scherze. Mir sin bereit mit unsere Clique, chömmet an d‘ Fasnacht und lönnt euch blicke.“ Den Butzimummel forderte er auf: „Wach uff und chumm use.“

Vor dessen Erwecken stimmte der Wyhlener Fasnächtler Claus Schneider die große Zahl der großen und kleinen Narren auf die heiße Phase ein. Das fasnächtliche Motto verkündete traditionsgemäß die Dunnerloch-Zotteli-Clique. Sie bemühten nicht nur den amerikanischen Präsidentenwahlkampf, sondern auch die sportliche Fitness und die Misere um den alten Frachter einer Künstlerin, der seit Monaten auf dem Rhein in Grenzach ankert. Am Schluss bemerkten sie nach alter Narrenmanier: „Aber beirre löhn mir uns vo dem allem nit, denn jetzt isch sie do die fünfte Johereszit. Drum müen mir schmunzle, fiire, lache, do demit ä schöni Fasnacht mache. Jetzt schrite mir zu dere Tat. Sind ihr parat für d’ Spagat?“

Zur Schränzerparty kamen mehr als 700 Feierwütige, um in teils fantasievollen und bunten Verkleidungen ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden in der aufwändig geschmückten Halle zu feiern. Fünf Guggenmusiken und ein DJ heizten dem Publikum dabei mächtig ein. Kein Halten gab es aber mehr, als die Schränzer selbst als sechste Guggenmusik auf die Bühne marschierten um ihr neues Programm „Schränzer goes Rock“ auf der Bühne zu präsentieren. Etwas nervös waren sie davor schon, hatten sie doch Mut für Neues gezeigt und einen Gitarristen ins Programm genommen. Musikchef Marco Wier hatte bekannte Rockklassiker von AC/DC, Twister Sister oder den Bösen Onkelz für die Guggenmusik umgeschrieben und einstudiert. Mit Thorsten Maier war es ihnen gelungen, einen Gitarristen für das neue Konzept zu begeistern, der die Rolli Dudel Schränzer bei ihren Auftritten begleiten wird. Hinter den Kulissen sorgten rund 80 Helfer für einen reibungslosen Ablauf, darunter der Musikverein Wyhlen und die Dunnerloch-Zotteli.