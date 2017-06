Grenzach-Wyhlen Geburtstagsfeier in Grenzach-Wyhlen läuft komplett aus dem Ruder

Rund 50 Personen hörten beim Turnplatz am Samstagabend laute Musik. Selbst, als sich das Geburtstagskind wegen des Lärms verabschiedete, ging die Party weiter.

Eine private Geburtstagsfeier am Samstagabend im Jahnweg in Grenzach-Wyhlen lief völlig aus dem Ruder. Nachdem sich mehrere Anwohner über laute Musik aus dem Bereich des Turnplatzes beschwerten und sich die Veranstalterin bereits selbst aufgrund des hohen Lärmpegels von der Örtlichkeit entfernt hatte, wurde die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst. Im Verlaufe dieser Maßnahme sammelten sich bis zu 50 Personen vor der Örtlichkeit an, welche gemeinsam zu Sprechchören gegen die Polizei einstimmten. Dem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kamen die Personen nur zögerlich nach. Der Rädelsführer der Gruppe musste in Gewahrsam genommen werden.