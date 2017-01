Grenzach-Wyhlen Gärtnerei Bosshard: Vom Markhof in die Schanz

Gärtnerei Bosshard zieht sich aus Herten zurück. Technischer Ausschuss gibt grünes Licht für Anbau bei Gärtnerei Bürki

Grenzach-Wyhlen (vep) Nach mehr als zehn Jahren verlässt die Gärtnerei Bosshard den Markhof in Herten und will einen neuen Hofladen auf dem Gelände der Gärtnerei Bürki östlich des Schwimmbads eröffnen. Der Grund: Das St. Josefshaus, Besitzer der landwirtschaftlichen Flächen und des Gebäudes, möchte komplett auf Bioerzeugnisse umstellen, was für Bosshard nicht in Frage kommt. Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag die ersten Weichen für den Umzug gestellt.

Seit mehr als zehn Jahren bewirtschaftet der Familienbetrieb Bosshard mit Sitz in Otterbach Flächen in Herten und vermarktet die Erzeugnisse im Bauernladen Markhof. „Das St. Josefshaus hat uns aber zunehmend Flächen gekündigt, weil es auf biologische Landwirtschaft umstellen möchte. Wir bewirtschaften dort praktisch keine Flächen mehr“, erklärte Christine Bosshard auf Nachfrage. Diese Umstellung beschäftigt das St. Josefhaus bereits seit geraumer Zeit. Zum Markhof gehören 74 Hektar Land, das künftig komplett biologisch bewirtschaftet werden sollen, bereits im Spätsommer 2015 wurde mit der schrittweisen Umstellung begonnen. Neuer Pächter ist die schweizerische Genossenschaft Agrico mit Sitz in Therwil. Daher haben sich Bosshards auf die Suche nach neuen Flächen gemacht – und wurde fündig bei der Gärtnerei Bürki. „Es gibt nicht so viele Gemüsebauern in der Region, daher kennt man sich untereinander“, erklärt Bosshard den Kontakt zu Bürki. Sie sei sehr froh und dankbar, dass sie nun in Wyhlen Gemüse anbauen und verkaufen könnten. Bereits zum 16. Februar soll der neue Hofladen eröffnen – wenn auch zunächst als Provisorium.

„Ich glaube nicht, dass bis zu diesem Termin die Baugenehmigung vorliegt.“ Wobei bauen eigentlich das falsche Wort ist, denn Bosshards werden Container aufstellen, in denen sie auf rund 47 Quadratmetern ihren Laden einrichten wollen. „Sobald die Genehmigung vorliegt, können wir das schnell realisieren.“ Den vorläufigen Hofladen werden sie in bestehenden Gebäuden der Gärtnerei Bürki einrichten.

Einwände gab’s keine seitens des Technischen Ausschusses. Der geplante Anbau befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Er ist deshalb dem Außenbereich zuzuordnen und braucht es deshalb eine landwirtschaftliche Privilegierung. Diese sei jedoch gegeben, so Hermann Räpple vom Bauamt in der Sitzung. In einem nächsten Schritt wird das Ordnungsamt noch die Zufahrtstraße zum Gelände überprüfen und Bosshards müssen genügend Stellplätze nachweisen. Dann steht einem neuen Hofladen in Wyhlen nichts mehr im Weg.

Am Donnerstag, 16. Februar, soll der Hofladen der Bosshards bei der Gärtnerei Bürki, Schanz 4, öffnen. Öffnungszeiten: immer donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags 9 bis 13 Uhr.