Grenzach-Wyhlen Fusion funktioniert reibungslos: Kirchenchöre singen gemeinsam

Die Kirchenchöre St. Michael und St. Georg sind zufrieden mit der Fusion. Vorstandswahlen und Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte Uschi Jehle, Vorsitzende des Kirchenchores St. Michael, Grenzach, bei der Hauptversammlung zurück. Chorleiter Matthias Reif erinnerte an die acht Einsätze des Chores, die er sehr gelungen fand. Dabei hob er das Patrozinium von St. Michael und den Weihnachtsgottesdienst hervor.

Zu Beginn des Jahres 2016 mussten ein neuer Chorleiter und ein neuer Vorsitzender gesucht werden. Matthias Reif, auch Chorleiter des Kirchenchores von St. Georg, hat den Grenzacher Kirchenchor damals übernommen. Uschi Jehle wurde bei der Jahresversammlung vor einem Jahr zur neuen Vorsitzenden gewählt. Vor den Sommerferien hatte Matthias Reif erklärt, dass er aus beruflichen Gründen in Zukunft nur noch einen Chor in Grenzach-Wyhlen leiten kann. Daraufhin gab es eine Mitgliederbefragung. Mehrheitlich hatte man sich für eine Singgemeinschaft mit dem Kirchenchor St. Georg ausgesprochen. Die gemeinsamen Proben mit Wyhlen beginnen im Februar und finden jeweils donnerstags, im monatlichen Wechsel in Grenzach und in Wyhlen statt.

Uschi Jehle dankte dem Kirchenchor St. Georg für das Entgegenkommen beim Probentag Donnerstag. Britta Schweigert-Lietsch und Thomas Marter wurden für 40-jähriges Mitwirken im Kirchenchor St. Michael geehrt. Uschi Jehle überreichte ihnen eine Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes und ein Geschenk. Britta Schweigert-Lietsch hatte von 1980 bis 1990 zusammen mit Thomas Marter das Amt des Notenwarts ausgeübt. Thomas Marter wurde für seine insgesamt 35 Jahre als Notenwart geehrt. Offiziell verabschiedet wurde Helene Lämmlin.

Sie hat über 70 Jahre in einem Chor gesungen und erhielt einen Blumenstrauß. Der Kirchenchor St. Michael hat 25 Sängerinnen und Sänger. Auf die Stimmen verteilt: elf Sopran-, neu Alt-, zwei Tenor- und drei Bassstimmen. Unter der Leitung von Michael Oertlin fanden Vorstandswahlen statt. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Michael Oertlin dankte besonders Uschi Jehle für ihre Bereitschaft bei der letzten Versammlung, das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen – in einer Zeit, die nicht einfach gewesen sei. Ebenso dankte er dem Vorstand für die geleistete Arbeit.