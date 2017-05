Grenzach-Wyhlen Frostschäden: Obstbauern hoffen auf Taten

In dieser Woche hat die Landesregierung den Frost von den Nächten vom 19. April bis 21. April als Naturkatastrophe eingestuft und damit den Weg für finanzielle Hilfen für Landwirte frei gemacht. Besonders betroffen waren in der Region auch die Obstbauern auf dem Rührberg.

Grenzach-Wyhlen (dor) In dieser Woche hat die Landesregierung den Frost von den Nächten vom 19. April bis 21. April als Naturkatastrophe eingestuft und damit den Weg für finanzielle Hilfen für Landwirte frei gemacht. Besonders betroffen waren in der Region auch die Obstbauern auf dem Rührberg.

Alexander Drechsle und Wilhelm Deschler vermeldeten beide einen Totalausfall. Die Existenzängste der Winzer, Obst- und Gemüsebauern seien zum Teil gravierend, sagte Agarminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag in Stuttgart. „Das sind Notlagen, wo wir nicht wegsehen dürfen.“ Alexander Drechsle hat sich seine Plantagen mittlerweile ganz genau angesehen. „Wie es absehbar war, liegen die Schäden bei 100 Prozent auf dem Rührberg.“ Eine in diesem Jahr frühe Wärmephase hatte die Obstbäume früh blühen lassen, der schwere späte Frost kam in eine fortgeschrittene Vegetationsphase. „Früher hätte ein solches Ereignis wohl zu einer Hungersnot führen können“, meint Drechsle.

Am vergangenen Dienstag wurde beschlossen, ein Hilfspaket in die nächsten Haushaltsberatungen einzubeziehen. Entschädigt werden sollen Winzer und Obstbauern ab einem Ertragsausfall im Betrieb von 30 Prozent, sagte Hauk. Dabei gehe es um den ganzen Betrieb, nicht um einzelne Lagen. Geprüft werden soll, ob Bauern künftig eine steuerfreie Risikorücklage anlegen können.

Die Landwirtschaftliche Rentenbank werde ihre Programme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen ausweiten. Der Landesbauernverband (LBV) begrüßte die grundsätzliche Bereitschaft des Landes, krisengeschüttelten Betrieben zu helfen.

Nach der Berichterstattung dieser Zeitung hat er viele positive Reaktionen erlebt und auch viel Zuspruch von Kunden bekommen. Neben den positiven Stimmen gab es aber auch negative Reaktionen, etwa auch einen Leserbrief, in dem kritisiert wurde, dass landwirtschaftliche Unternehmen für solche Fälle vorsorgen sollten. Drechsle sagt dazu, dass die Landwirte zur geringsten Einkommengruppe gehörten, die mit der meisten Arbeit und dem höchsten Risiko zurechtkommen müssten. Zudem stimme es nicht, dass nur Landwirten geholfen werde. „Wir erinnern uns an die milliardenschweren Hilfen, mit denen Banken gerettet wurden, an das Kurzarbeitergeld, von dem Industriebetriebe profitiert haben, oder an die Abwrackprämie, mit der man der Automobilindustrie und den Autobesitzern geholfen hat.“ Jede Privatperson habe zudem Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Hoffnung auf eine Pflichtversicherung Alexander Drechsle hofft nun, dass auf die Ansagen des Landes Taten folgen. Neben Direkthilfen, die sicherlich nur einen Teil des Ernteausfalls ausgleichen könnten, setzt er vor allem eine große Hoffnung in die Ansage der Landesregierung, sich erneut für die Einführung angemessener Frostversicherungen für Obstbauern beim Bund einzusetzen. Hauk hatte dabei von einer Pflichtversicherung gesprochen, was auch Drechsle bevorzugen würde. „Je mehr Landwirte sich an einer solchen Versicherung beteiligen müssen, umso günstiger dürfte es für den Einzelnen werden“, meint der Landwirt vom Rührberg.

Steuererleichterungen sieht Drechsle eher kritisch, da sie nur den größeren Betrieben helfen würden. „Viele der kleineren Höfe arbeiten ohnehin an der Kostengrenze und erwirtschaften nicht so viel Gewinn, dass sie viele Steuern zu zahlen hätten“, weiß er. Diese Hilfe würde den kleineren Firmen nicht viel bringen.