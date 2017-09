Grenzach-Wyhlen Freibad: Nur Enten dürfen nachts planschen

Während der laufenden Freibadsaison hat die Gemeinde erstmals einen Sicherheitsdienst engagiert. Wie waren mit Ramazan Parlak auf nächtlichem Kontrollgang

Grenzach-Wyhlen – Sicherheitsmann Ramazan Parlak arbeitet gerne nachts, wenn andere schlafen. Zu den von ihm kontrollierten Objekten gehört auch das Freibad. Wir haben ihn auf seinem nächtlichen Kontrollgang begleitet.

Die Straßenlaternen tauchen die Straße vor dem Freibad stellenweise in gelbliches Licht, das schon nach wenigen Metern von der Dunkelheit verschluckt wird. Ramazan Parlak steigt aus seinem Auto, um einen Kontrollgang über das Gelände zu machen. Es ist zwar kühl, aber nicht zu kalt für nächtliche Badegäste. Auf dem tragbaren PDA (Personal Digital Assistant) meldet Parlak den Beginn der Runde an und scannt den ersten Kontrollpunkt am Eingang mit dem Mini-Computer, dann schließt er die metallene Eingangstor auf. Leise und ohne Taschenlampe nimmt er langsam die Treppe hinab zum Becken- und Liegebereich. Das künstliche Licht würde ihn verraten, aber unentdeckt kann er ungebetene Gäste schon frühzeitig hören. Diesmal ist aber alles still.

Anfang Juli hatte die Kommune bekannt gegeben, dass aufgrund mehrerer nächtlicher Einbrüche und beträchtlichen Verunreinigungen in den Becken und Außenanlagen, die am Tag darauf immer einen zusätzlichen Arbeitsaufwand für das Freibad-Personal bedeuteten, regelmäßige, nächtliche Kontrollen durchgeführt werden sollen. Als Konsequenz wurde die Sicherheitsfirma Securitas beauftragt, nachts mehrere Kontrollgänge durchzuführen. Die Verwaltung kündigte zudem an, dass auch bauliche Maßnahmen geprüft würden, um den Zugang zum Freibad zu erschweren.

Am Fuß der Treppe schaltet Parlak seine Taschenlampe ein und geht den Bau gegenüber des Schwimmerbeckens entlang, wirft einen Blick auf die großen Rolltore, leuchtet in dunkle Ecken und lauscht auf die Geräusche in der Nacht. Der 50-jährige Sicherheitsmann kommt aus Schopfheim. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Nachts zu arbeiten, war belastend, als die Kinder klein waren, meint er. „Jetzt arbeite ich gerne nachts, damit ich tagsüber viel erledigen kann.“

Sein Einsatzgebiet reicht von Grenzach-Wyhlen bis nach Waldshut-Tiengen. „Manchmal ist es ein bisschen langweilig, dann wünscht man sich jemanden zum Reden“, sagt Parlak und scannt mit dem PDA den zweiten Kontrollpunkt bei der Chloranlage. Gelegentlich rascheln Vögel oder kleine Tiere in den Büschen, ansonsten ist es still im Freibad. Wenn Parlak zum Abschluss des Rundgangs im PDA den Auftrag beendet, meldet das Gerät die Daten automatisch an das Unternehmen, das diese als Protokoll an den Auftraggeber weitergibt. Zugleich dienen die Daten auch als Arbeitsnachweis für Parlak.

Securitas ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 330 000 Mitarbeitern und hat alleine in Deutschland 20000 Beschäftigte. Parlaks Chef ist Jürgen Baumann, Bereichsleiter in Freiburg. Hier werden derzeit rund 300 Objekte von 240 Kunden betreut – ein Freibad ist nichts Ungewöhnliches. Beim Kinderbecken lassen die Pumpen das Wasser gurgeln, dann plätschert es plötzlich laut auf und Parlak lauscht kurz in die Nacht, aber die einzigen Badegäste unter dem Rutschbahn-Kraken sind ein paar Ente. „Die dürfen auch nachts kostenlos rein", scherzt Parlak.

Am Ende des Gebäudes scannt er den dritten Kontrollpunkt und wirft noch einen Blick auf den Spielplatzbereich, dann geht er zurück. Das Tor wird wieder verriegelt, dann meldet er im PDA den Kontrollgang als beendet. Parlak setzt sich in sein Auto und macht sich auf zum nächsten Objekt, später wird er wiederkommen und einen weiteren Kontrollgang machen. Bereichsleiter Baumann erklärt, dass seit Aufnahme der Kontrolle bislang zwei- oder dreimal Spuren von nächtlichen Besuchern festgestellt wurden. Für die Kommune überwacht Securitas auch andere Objekte.

Der Auftrag für das Freibad ist nur saisonal und endet zum Oktober hin. Die Kontrollgänge finden nicht täglich, sondern nach Wetterlage statt. Zwei bis dreimal kommt dann ein Sicherheitsmann in der Nacht.