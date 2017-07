Grenzach-Wyhlen Freibad: Eintrittspreis ist runde Sache

Massimo Pinto, der Leiter der Bäderbetriebe, hat in diesem Jahr keinen Grund, zu klagen. Schon 54 000 Besucher hat das beliebte Freibad in Grenzach seit Saisonstart zählen können

Grenzach-Wyhlen (dor) Massimo Pinto, der Leiter der Bäderbetriebe, hat in diesem Jahr keinen Grund, zu klagen. Schon 54 000 Besucher hat das beliebte Freibad in Grenzach seit Saisonstart zählen können, weil das Wetter gut mitspielt und oft gerade an den Wochenenden die Sonne besonders schön scheint. Ebenfalls erstaunlich problemlos lief die Umstellung der Gebühren von 3,30 Euro auf immerhin vier Euro. Die gerade Summe scheint bei den Badegästen anzukommen.

Seit dem 20. Mai ist das Freibad geöffnet und hat nur kurz später, am Sonntag, 11. Juni, seinen bisherigen Besucherrekord für dieses Jahr geknackt: 4500 Gäste konnten gezählt werden. Normalerweise sind es aber 1500 bis 2500 pro Tag, was laut Pinto für die Mitarbeiter und die Badegäste auch ideal sei. Es sei dann gut gefüllt, ohne überfüllt zu sein. Bei 5000 bis 6000 Badegästen, die in Vorjahren einmal erreicht wurden, werde es schon deutlich eng.

Insgesamt waren in dieser Saison schon 54 000 Besucher da, also mehr als die Hälfte des stillen Ziels des Badepersonals von 100 000 Badegästen. Wegen der Renovierung des Egliseebads seien in diesem Jahr besonders viele Schweizer im Bad anzutreffen, denen die Atmosphäre auf dem weitläufigen Areal mit viel Baumbestand sehr gut gefalle. Aus Frankreich hat man hauptsächlich Familien, die ins Bad kommen. Sehr gut angenommen wurde von den Badegästen die Erhöhung der Eintrittspreise von 3,30 Euro auf vier Euro.

„Der Gemeinderat hatte sich ja große Gedanken gemacht wegen der Erhöhung, aber es hat keine Beschwerden gegeben“, sagt Pinto. Im Gegenteil habe er sogar vornehmlich positive Reaktionen erhalten, weil die Handhabung mit dem runden Betrag deutlich besser und schneller verlaufe. Ob an der Kasse oder am Kassenautomaten: Die ungeraden Beträge hätten immer zu kleinen Wartezeiten geführt, die den Ablauf insgesamt verlangsamt hätten. Jetzt geht alles reibungsloser.

„Ich hatte das ja prognostiziert“, sagt Pinto zufrieden. Immerhin hätten ihn zu 3,30-Euro-Eintrittszeiten regelmäßig Leute darauf angesprochen, dass ihnen ein runder Betrag lieber sei. Darum hatte er auch gewünscht, dass die Gebühren entweder auf 3,50 Euro, am besten aber auf 4 Euro erhöht würden. Er war erleichtert, als der Gemeinderat dem Vier-Euro-Eintritt gefolgt war. Ein positiver Nebenaspekt: Die Mitarbeiter des Bads müssen weniger Münzgeld zur Bank schleppen und dort fallen auch geringere Gebühren an.

Seit unschönen Vorfällen durch Personen, die Nachts badeten und Schäden hinterließen, überwacht eine Securityfirma mehrmals das Bad. Seither würde man morgens keinen Dreck mehr vorfinden, der vor Badebetrieb aufzuräumen war.