Grenzach-Wyhlen Freibad: Bei den Besucherzahlen gut im Rennen

Bereits 65 000 Besucher zählt das Grenzacher Freibad. Ziel des Freibad-Teams sind 100 000 Besucher bis zum Ende der Saison.

Grenzach-Wyhlen – Ein schönes, sauberes Gelände, klares Wasser in den Becken, ein nettes Team. Und dazu passt das Wetter in diesem Jahr meist gut. Das Freibad Grenzach-Wyhlen geht davon aus, dass die Saison sehr erfolgreich werden kann.

Dies bestätigte auf Nachfrage Massimo Pinto, Meister für den Bäderbetrieb. Er sagte, dass bei weiterhin warmem Wetter bis zur Schließung des Freibades am 20. September die von ihm und seinem Team angestrebte 100 000-Besucher-Grenze noch geknackt werden kann. Seit der Öffnung des Freibades am 20. Mai habe man 65 000 Besucher zu verzeichnen, so Pinto. Dies sei ein sehr guter Durchschnitt, den er auch auf das lang anhaltende, von Beginn an warme Wetter zurückführte. Der am besten besuchte Badetag war der 28. Mai, ein richtig heißer Tag, an dem 3700 Besucher im Grenzacher Freibad gezählt wurden. Es habe indes auch schon Wochenenden gegeben an denen pro Tag rund 2500 Besucher gezählt worden seien, was ebenfalls eine sehr hohe Besucherzahl bedeute.

Insgesamt sei man daher in Bezug auf die Saison 2017 sehr zufrieden. Von Seiten der Badegäste vernehmen die Schwimmmeister über das Grenzacher Freibad Lob über dessen Erholungswertes, die Sauberkeit, die Wasserqualität und seiner vielfach schattigen Liegeflächen. Viel Lob sei auch von schweizerischen Badegästen zu hören, die in immer größerer Zahl ins Freibad nach Grenzach kommen. Dies liege daran, dass in Reinach und in Basel zwei Bäder wegen Renovierungen geschlossen sind. Nach dem Besuch im Freibad in Grenzach hätten sich aber viele schweizerische Badegäste schon jetzt dahingehend geäußert, dass sie auch künftig nach Grenzach kommen werden.

Erfreut zeigte sich Pinto darüber, dass die Saison bisher unfallfrei verlaufen ist und dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Jetzt hoffe er nur noch, dass bis im Jahr 2019 Gelder zur Verfügung stehen, um die dringend nötigen Beckensanierungen vornehmen zu können. Dies betrifft vor allem die Dichtigkeit der Becken, die bisher noch mit einfachen Mitteln gewährleistet wurde. Eine Generalsanierung sei geboten.