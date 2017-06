Grenzach-Wyhlen Foodtruck-Festival der Gumbe-Dabbi-Clique in Grenzach lockt zahlreiche Besucher an

Foodtruck-Festival der Gumbe-Dabbi-Clique in Grenzach lockt zahlreiche Besucher an

Von Pastrami über Sandwiches, Hähnchenspieße bis zu vegetarischen Wraps – Leckere Zutaten, ganz frisch zubereitet hieß es beim Foodtruck-Festival der Gumbe-Dabbi-Clique in Grenzach. Sowohl der Veranstalter als auch die Wagenbetreiber zeigten sich mit dem Event zufrieden.

Richtig satt werden, konnte man am Wochenende beim Gourmet Foodtruck Festival der Gumbe-Dabbi-Clique. 14 Wagen boten eine große Vielfalt. Die Besucher griffen gerne zu. Sowohl Veranstalter als auch Foodtruck-Betreiber waren mit der Resonanz zufrieden.

Aus Foodtrucks mit Namen wie „Bartwurst BBQ Bike“, „Curly‘s Ice Dream“, „Frachtgut Brooklyn“ oder „Mampfwalze“ wurden leckere Gerichte wie Pastrami Sandwiches, Hähnchenspieße oder vegetarische Wraps gereicht. Deftige Gerichte wie Pulled-Pork-Burger oder Spare Rips lockten als Gaumenfreuden, aber auch Fans von Süßspeisen kamen mit Crêpes, Waffeln oder Ice Rolls nicht zu kurz. Die Gumbe-Dabbi trafen mit dem Foodtruck Festival den Nerv der Zeit. Die Fressmeile zog sich über die Höfe der Bärenfelsschule, während auf der Neuen Mitte Kinderprogramm mit Dosenwerfen, Kinderschminken, Torwandschießen und Hüpfburg angeboten wurde. Ein Fahrgeschäft hatten die Gumbe-Dabbi nicht mehr bekommen, erklärte Dominik Sielaff vom Organisationsteam. Auf dem oberen Hof legte ein DJ auf, und am Sonntag sorgte die Rheinfelder Gugge Schluuchturm Geischter für Stimmung.

Die Food-Trucks ergänzten die Gumbe-Dabbi selbst mit Getränkeständen und einem Bierbrunnen auf dem unteren Schulhof. Auf dem oberen Hof gab es einen weiteren Getränkeservice, Wein und Kaffee.

Viele Festbesucher kamen nur auf einen Happen vorbei, andere blieben an den Biertischen sitzen. Überall sah man zufriedene Kunden. Das Fest kam als Familienfest mit breitem Publikum gut an. „Die Resonanz ist gut dafür, dass es das erste Mal ist“, hieß es bei Süßwaren Reinhardt aus Freiburg. Beim geheimen Waffeltransport aus Binzen sagte Dominique Guillot: „Das ist schön, wenn es kein so extremer Ansturm ist. Da macht es noch Spaß.“ Die Organisation könne teils noch verbessert werden, aber die Gumbe Dabbis seien mit Herzblut dabei.

Der Sonntag lief noch besser als der Samstag, erklärte Sielaff. Samstag wurde mit Erlaubnis des Bürgermeisters länger gefeiert, da das Fest um 20 Uhr noch gut besucht war. Am Sonntag wurde eine halbe Stunde überzogen. Kleine Verbesserungen wie die Ausschilderung der Parkplätze und auch ein breiteres Rahmenprogramm sind angeregt worden. Eine Wiederauflage könnte sich die Clique vorstellen, wenn die Gemeinde zustimmt.