Grenzach-Wyhlen Food-Truck-FestivaL: Ein Fest, das den Zahn der Zeit trifft

Ganz neue Wege geht die Fasnachtsclique Gumpe Dabbi mit dem ersten Grenzacher Food-Truck-Festival. Die Organistoren Michael Nutzinger, Dominik Sielaff und Patrick Bernhardt sprechen darüber im Interview

Wie sind Sie auf die Idee mit dem Food-Truck-Festival gekommen?

Nutzinger: Die Idee kam uns bereits letztes Jahr an Fasnacht in einer geselligen Runde. Da inzwischen fast alle Feste in Wyhlen stattfinden, wollten wir versuchen, in Grenzach das kulturelle Angebot wieder mit etwas zu beleben, das auch den Zahn der Zeit trifft. Wichtig war uns dabei auch ein Dorffest für die ganze Familie zu schaffen, dass es bisher so bei uns noch nicht gegeben hat und das zu einem gemütlichen Beisammensein für Jung und Alt einladen soll. Außerdem möchten wir zeigen, dass eine so junge Clique wie wir auch mehr kann, als nur Fasnacht.

Wie muss man sich das Ganze vorstellen?

Sielaff: Bis jetzt haben elf Food-Trucks ihr Kommen angekündigt, die so ziemlich alles anbieten was man sich vorstellen kann. Von Würstchen und Gegrilltem, über Pasta, Burger, Pulled Pork, Süßspeisen, Smoothies oder Knödeln wird es ein unglaublich breites Angebot geben. Das Ganze findet dann auf den Schulhöfen der Bärenfelsschule statt, während es auf der Neuen Mitte ein buntes Kinderprogramm geben wird. Durch die Größe des Areals soll alles etwas aufgelockert werden und es wird überall Sitzgelegenheiten und Getränkestände geben.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Nutzinger: Auf jeden Fall. Es werden mehrere Guggenmusiken auftreten. Auch konnten wir verschiedene lokale Geschäfte dazu bewegen, dass sie sich mit Infoständen präsentieren. So kommt zum Beispiel die Boulderhalle Lö Bloc oder ein örtlicher Barbier, bei dem Mann sich den Bart schneiden lassen kann. Durch das geplante Kinderprogramm können die Eltern auch mal die Kinder rennen lassen und in Ruhe essen.

Wie viel Organisation und Planungsaufwand steckt hinter dem Festival?

Bernhardt: Das sind auf jeden Fall unzählige Stunden und es werden immer mehr, da wir uns wöchentlich treffen. Und um ehrlich zu sein, hatten wir das Thema anfangs vielleicht doch etwas unterschätzt, da wir etwas komplett Neues organisieren, bei dem wir auf keine bestehenden Pläne zurückgreifen können. Wir sind seit der Fasnacht 2016 in verschiedenen Teams mit der Planung beschäftigt, und da beteiligt sich auch wirklich die komplette Clique. Richtig schwer war es auch die Idee und die Planung geheim zu halten, da wir ständig Angst hatten, dass uns jemand die Idee vor der Nase wegschnappten könnte. An dieser Stelle möchten wir aber auch ein ganz dickes Lob an die Gemeinde aussprechen, die uns wirklich super unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht und auch gute Ideen mit eingebracht hat.

War es schwierig die Anbieter von dem Plan zu überzeugen?

Sielaff: Anfangs ja, aber je weiter wir in der Planung vorangeschritten sind, und je größer das Ganze wurde, umso einfacher war es die Leute zu überzeugen. Inzwischen sind wir sogar soweit, dass man uns die Bude einrennt und wir Anfragen ablehnen müssen, da wir keine doppelten Angebot haben möchten und der Platz zur Neige geht. Ein großer Vorteil von unserem Event ist aber sicher auch, dass es sich im Gegensatz zu anderen über zwei Tage erstreckt.

Woher kommen denn die Anbieter?

Nutzinger: Die meisten kommen aus der Region, also etwa von Offenburg bis an den Bodensee. Den weitesten Weg dürfte der Knödelkönig aus Tauberbischofsheim haben. Besonders freut uns aber, dass es auch bei uns im Ort mit Pasta Perbene und Spießer zwei Food-Trucks gibt, die natürlich auch Feuer und Flamme sind und mitmachen. Auf unserer Facebookseite stellen wir übrigens nach und nach alle Food-Trucks vor, so dass man sich im Vorfeld ein Bild von deren Angeboten machen kann. Am Festival soll es dann Flyer mit einer Karte geben, auf der dann genau aufgezeigt ist, wo was zu finden ist.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Bernhardt: Dass es hoffentlich ein tolles und gemütliches Fest bei schönem Wetter wird, das es auch von der Bevölkerung angenommen wird, und wir erst am Anfang einer langen Geschichte stehen.

Food-Truck-Festival

Das Food-Truck-Festival der Gumpe Dabbi findet am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 20 Uhr und Sonntag, 4.Juni, von 10 bis 18 Uhr in Grenzach statt.

Patrick Bernhardt (26) Elektroniker für Automatisierungstechnik; Dominik Sielaff (36) Sicherheitsingenieur.

Infos im Internet: facebook.com/FoodTruckFestivalGrenzach