Schopfheim Flüchtlingsunterbringung: Kritik an ghettoähnlicher Struktur

Flüchtlingsunterbringung: Kritik an ghettoähnlicher Struktur

Mit der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge befasste sich der Gemeinderat am Montagabend. Da die Container in Fahrnau bis zum 30. November 2019 für die Anschlussunterbringung mitgenutzt werden können und die Unterkunft am Dammweg voraussichtlich zum 1. September 2017 bezugsfertig sein wird, dürften alle Flüchtlinge zunächst untergebracht sein. Darüber hinaus – der Gemeinderat gab seine Zustimmung – wird zum 1. September eine Heimleitungsstelle und eine Hausmeisterstelle eingerichtet, beide jeweils befristet bis zum 31. Dezember 2019. Außerdem, ebenfalls bis zum 31. Dezember 2019 befristet, wird die Verwaltung mit der Caritas einen Kooperationsvertrag für die Sozialbetreuung vereinbaren. Dieser soll zeitlich gestaffelt werden, mit einem Versorgungsschlüssel von 1:70 beziehungsweise 1:100.

Schon im Vorfeld der Debatte hatten sich Vertreter der Initiative „Schopfheim hilft“ zu Wort gemeldet. Sprecherin Sabine Schmelzer appellierte an die Stadt für eine intensive und langfristige Betreuung der Flüchtlinge – auch in der Anschlussunterkunft. Besonders eine niederschwellige Betreuung durch Sozialarbeiter trage, langfristig gesehen, Früchte. Als Ansprechpartner bei Problemen und für Hilfestellungen seien sie von unschätzbarem Wert, wobei ihrer Meinung nach ein Betreuungsschlüssel von 1:100 aufgelockert werden sollte. Es sei besser, jetzt intensiv und prophylaktisch zu betreuen als später mit größeren Schäden zu leben, sagte Sabine Schmelzer.

Manfred Walter fiel auf, dass die bisherigen Pläne für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen eher nach einem Ghetto aussähen. Er wollte von der Verwaltung wissen, ob über eine soziale Durchmischung – Wohnraum für Flüchtlinge und Einheimische – bei der Unterkunft am Dammweg nachgedacht worden sei. In anderen Kommunen werde das aus Gründen der besseren Integration gemacht. „Wir haben uns mit der Frage der Dezentralisierung auch schon beschäftigt“, erklärte Bürgermeister Christof Nitz. Allerdings gebe es eine große Nachfrage, aber viel zu wenig Wohnungen. Auch die Wohnbau Lörrach sei gebeten worden, Flüchtlinge bei der Vergabe von frei werdenden Wohnungen zu berücksichtigen. Aber auch dort gebe es eine lange Warteliste.

Allerdings erleichtere eine zentrale Lösung Betreuern die Arbeit. Derzeit reichten die rund 70 Wohnungen am Dammweg und die Container in Fahrnau aus, um 152 Menschen unterzubringen, sagte Nitz. Er gab den Überlegungen von Manfred Walter prinzipiell Recht, aber es sei derzeit nicht möglich, eine dezentrale Lösung zu bewerkstelligen. Dem Helferkreis und dem AK Integration dankte Nitz, dass sie ihren Einsatz langfristig sehen. Und die Stadt sei bemüht, den Betreuerschlüssel so weit es gehe zu reduzieren. Jacqueline Dumont, Fachgruppenleiterin für Soziales, erachtet es als nötig, für die Anschlussunterkünfte sowohl eine Heimleitung als auch einen Hausmeister zum 1. September einzustellen. Auch der Kooperationsvertrag mit der Caritas sei eine wichtige Sache.

Es könne gar nicht genug betont werden, wie dringend weiterer Wohnraum für Flüchtlinge gebraucht werde, sagte Dumont. Und das schon deshalb, weil mit dem Auslaufen des Mietvertrags mit dem Landratsamt für die Container in Fahrnau zum 30. November 2019 alle dortigen Bewohner in Wohnungen untergebracht sein müssen.

Wenn das nicht gelingt, müsste die Stadt sehr teure Mietverträge für die Containerunterkunft mit der Firma selbst abschließen und die Rückbaukosten von mehreren hunderttausend Euro selbst tragen. Im Gemeinderat gutgeheißen wurde auch der Vorschlag der Verwaltung, je Container und Stockwerk im Heim Ansprechpartner mit Deutschkenntnissen aus den Reihen der Bewohner zu benennen und mit einem Erste-Hilfe-Kurs und einem Streitschlichter- oder Deeskalationskurs zu schulen. Auf Security könnte nach der Schulung probeweise ganz verzichtet werden.