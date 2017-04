Grenzach-Wyhlen Fischerverein bietet prachtvolle Forellen aus dem Räucherofen an

Großer Käuferandrang beim Fischereiverein Grenzach-Wyhlen vor Ostern. Das Rezept für die Salzlake bleibt Klaus Leisingers Geheimnis.

Dass die Liebe buchstäblich durch den Magen geht, dafür sorgten pünktlich zum Karfreitag die Mitglieder des Fischereivereins Grenzach-Wyhlen mit ihrem traditionellen Forellenverkauf. Mit dem Verkauf herzhaft geräucherter Forellen begann der Fischereiverein vor mehr als zehn Jahren, um Fischliebhabern am Feiertag eine Delikatesse anbieten zu können. Mittlerweile ist das Forellen-Angebot so bekannt, dass schon Tage vor dem Osterfest lange Bestelllisten beim Fischereiverein eingehen.

Die Forellen wurden von der Deutschen See, dem bekanntesten Großlieferanten für Fisch in Deutschland, frisch geliefert. Danach übernahmen die Mitglieder des Fischereivereins, die Fische zu veredeln und sie zu räuchern. Federführend dafür ist seit Jahren Klaus Leisinger, der stellvertretende Vorsitzende des Fischereivereins. Er berichtete während des Forellenverkaufs am Gründonnerstag, dass er die frisch gelieferten Forellen zunächst in eine Beize einlege. Mit welchen Zutaten die Salzlake, versehen ist, bleibt indes ein kleines Geheimnis der Grenzach-Wyhlener Fischer. Dass die über 300 Gramm schweren Forellen nach der Beize mit heimischem Buchenholz geräuchert werden, verrät Klaus Leisinger aber. Weiter sagte er, dass während des Räuchervorgangs Tannenreisig mit in den Rauchfang gelegt werde, um Aroma, Geruch und den Geschmack weiter zu verbessern.

Dass all dies einen gehörigen Arbeitsaufwand bedeutet, bestätigten die Kollegen wie Markus Neuschütz, der als Räuchermeister alle Hände voll zu tun hatte. Insgesamt seien über 20 Mitglieder an der Osteraktion seit Dienstag beteiligt gewesen, so auch der ehemalige Vorsitzende des Fischereivereins, Werner Lämmlin. Auch er war so wie auch der Jungfischer David Schneider mit von der Partie, als die Verkaufsaktion mit großer Perfektion abgewickelt wurde. Am Ende freuten sich viele Fischfreunde, die Schlange standen beim Abholen im Vereinsheim am Wyhlener Schacht. Wer Lust hatte, konnte derweil ein Fischbrötchen essen.