Grenzach-Wyhlen Fasnacht: Doppelgemeinde in närrischer Hand

Fasnacht: Doppelgemeinde in närrischer Hand

Von Donnerstag bis Dienstag geht die Fasnacht in Grenzach-Wyhlen in die heiße Phase. Wir bieten eine Übersicht über das Fasnachts-Programm.

Nachdem mit den Zunftabenden der Rolli-Dudel Wyhlen und der Narrenzunft Grenzach die Politik bereits in grandiosen Bühnenauftritten in Szene gesetzt wurde, sieht die Fasnachtskampagne 2017 in der Doppelgemeinde nun ihrer heißen Phase und vor allem der Straßenfasnacht entgegen. Die stellt die Gemeinde vor eine logistische Herausforderung, die Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen. Auch die Busse fahren anders als gewohnt.

Schmutziger Dunnschtig: In Wyhlen beginnt der Hemdglunki-Umzug am Donnerstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr und führt ab dem Kindergarten Hebelschule, Rheinfelder Straße, Rheinstraße, In den Abtsmatten zur Sparkasse. Dort wird gegen 19 Uhr der Narrenbaum gestellt. Von dort geht der Umzug weiter über die Brühlstraße, Rheinstraße, Kirchstraße, zur Hochrheinhalle, wo anschließend gefeiert wird. In Grenzach beginnt der Umzug um 19 Uhr und führt ab dem Rathaus über die Hauptstraße, Jacob-Burckhardt-Straße, Scheffelstraße zum Festsaal im Haus der Begegnung. Auch dort feiern die Teilnehmer im Anschluss.

Unter dem Motto „Rolli Dudel Voll Bunt“ feiert die Wyhlener Zunft am Samstag, 25. Februar, in der Hochrheinhalle ihren großen Narrenball – ein weiteres Highlight in der Narrenhochburg, das an die historischen Fasnachtsbälle der zurückliegenden Jahre anknüpft. Fasnachtssonntag: Am Sonntag, 26. Februar, feiert die Doppelgemeinde gemeinsam mit einem großen Umzug, der um 14 Uhr in Grenzach beginnt und etwa eine Stunde später Wyhlen erreicht. In Grenzach verläuft die Umzugsstrecke ab Seidenweg, Basler Straße – B 34 bis zur Markgrafenhalle. Von dort führt der Umzug über die B 34 zur Lörracher Straße. In Wyhlen schlängelt sich der närrische Lindwurm von der Abzweigung Schlipfhalde, Lörracher Straße, Rheinfelder Straße, Gartenstraße, Brühlstraße, Rheinstraße, Untere Kirchstraße zur Hochrheinhalle. Die Straßensperrung erfolgt von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Die Umleitungsstrecke: Scheffelstraße, Köchlinstraße, Emil-Barell-Straße, Gmeiniweg, Hardstraße, Südstraße, Rheinstraße, Lindweg, Solvaystraße, Kraftwerkstraße, Am Wasserkraftwerk, Kreisel B 34 und umgekehrt. Die Prämierung der Fasnachstwagen findet wie gewohnt in beiden Ortsteilen statt und wird kurz nach den Umzügen auch veröffentlicht.

Am Sonntag, 26.Februar, von 12 Uhr bis 18 Uhr und am Montag, 27. Februar, von 12.30 Uhr bis Dienstag 28. Februar, 9 Uhr werden im Bereich Gartenstraße/In den Abtsmatten verschiedene Bewirtungsstände und Buden aufgestellt. Da hier Narrentreiben stattfindet, werden diese Straßen gesperrt. Der Straßenbereich in Höhe der Hochrheinhalle, Hutmattenstraße, wird für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.