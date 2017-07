Grenzach-Wyhlen Familie Beha: Ein letzter Besuch im Elternhaus

Von 1935 bis 1960 lebte die Familie Beha im alten Bahnwärterhäuschen an der Rheinstraße. Am Freitag war sie zum ersten Mal seit 57 Jahren wieder dort. Nun wird das Haus abgerissen.

Grenzach-Wyhlen – „Hier war der Stall mit den Ziegen“, ruft Margot Boschert ihrer Schwester Elsa Kühn zu. Hinter den beiden kommt ihr Bruder Franz Beha in das dunkle Häuschen. Man sieht ihn am, dass die Eindrücke emotionale Erinnerungen wachrufen an früher, als er hier mit den Eltern, seinen beiden Schwestern und neun anderen Geschwistern lebte. Am Freitag waren die Drei zum ersten Mal seit 57 Jahren wieder im alten Bahnwärterhäuschen an der Rheinstraße. Und zum letzten Mal. Denn noch in diesem Sommer wird ihr Elternhaus abgerissen.

Stefan Beha, Franz Behas Sohn, hatte in der dieser Zeitung den Bericht über die Gemeinderatsentscheidung gelesen, dass das Bahnwärterhäuschen verschwinden muss. „Es war das Elternhaus meines Vaters“, sagte er und fragte sofort in der Gemeinde an, ob es eine Möglichkeit gebe, das Haus noch einmal von innen zu sehen. Rudolf Schartel, der stellvertretende Bauamtsleiter machte das am Freitag möglich – zur großen Freude der drei Geschwister, einer Schwägerin und dreier ihrer Kinder.

Das Bahnwärterhäuschen hat ohne Keller vielleicht 70 Quadratmeter Wohnfläche. Bis zu 14 Menschen lebten hier im Zeitraum von 1935 bis etwa 1960, allen voran Max und Frida Beha. Max Beha, der Vater von Elsa, Margot, Franz und den neun anderen Kindern, die mittlerweile nicht mehr leben oder am Freitag nicht kommen konnten, war der Bahnwärter. Er bediente die Schranken und arbeitete im Schrankenhäuschen direkt nebenan. Von der Bahn bekam die Familie das Wärterhäuschen zur Verfügung gestellt. „Wenn er mal nicht konnte, dann half ihm die Mutter aus“, erinnert sich Margot Boschert.

„Das Haus war ganz einfach“, sagt Franz Beha. „Im Winter mussten wir die Betten von der Wand wegschieben, weil sich innen eine Eisschicht bildete.“ Unten in der Stube kommen vor allem schöne Erinnerungen auf. „Dort war das Elternschlafzimmer“, erinnert sich Elsa Kühn, die Älteste in der Runde am Freitag. Die Wand wurde von späteren Bewohnern des Hauses entfernt. Im Rest des Raumes war also die Stube, wo im Trubel der vielen Geschwister immer etwas los war. „Hier haben anno 1959 bei der Hochzeit von einem Bruder 14 oder 15 Leute acht Tage gefeiert und getanzt“, meint Franz Beha. Die Braut von damals, Renate Beha, ist am Freitag auch mit dabei. „Acht Tage ist übertrieben“, meint sie später. Aber drei Tage habe das Fest schon gedauert.

Das Häuschen ist wirklich nicht groß. Heute wäre es von der Raumaufteilung maximal für drei bis vier Personen vorstellbar. Es gab Menschen, die das hübsche Gebäude mit Fachwerkelementen kaufen und restaurieren wollten, aber beim Durchgang bemerkt man schnell, dass die Bausubstanz in einem katastrophalen Zustand ist. Ansonsten steht das Häuschen Planungen der Gemeinde im Weg und ist direkt an der Bahn gelegen.

„Wenn man hier groß wird, hört man die Bahn bald nicht mehr“, sagt Elsa Kühn. Sie erinnert sich, dass zum Kriegsende die Bahnbediensteten zusammengehalten hätten. „Man hat uns gesagt, wenn ein Zug Kohlen geladen hatte“, erzählt sie. Weil der Zug am Bahnübergang langsamer fuhr, wurden die Buben hochgehoben und warfen Kohlen runter, die die Töchter eingesammelt haben.

Das Leben war hart, aber die Familie hielt zusammen. Alle drei Geschwister erinnern sich gerne an ihre Kindheit in Wyhlen, an den kleinen Teich auf dem Grundstück, wo sie Enten hielten, an den Trubel mit den Geschwistern. Elsa Kühn hat als ältestes Mädchen der Mutter viel helfen müssen. „Was war ich stolz, als ich mit dem Kinderwagen mit den Zwillingen spazieren gehen durfte!“, sagt sie. Eines der beiden Zwillingsmädchen war Margot Boschert. Die erinnert sich an die Mutter als sehr starke Person. Den Vater bezeichnen alle drei als streng. Kein Wunder bei so vielen Kindern. Der Vater Max verstarb im Jahr 1958. Die Bahn wollte das Haus dem neuen Schrankenwärter zur Verfügung stellen, so dass die Mutter mit den noch Zuhause wohnenden Kindern 1960 auszog. Sie blieben in Wyhlen.

Heute, am Samstag, feiert Elsa Kühn ihren 84. Geburtstag. Die Familie feiert mit ihr. „Ein Stück Heimat geht verloren“, sagt sie bedauernd zum Verlust des Bahnwärterhäuschens. Aber sie ist froh, dass sie es noch einmal von innen sehen konnte. „Das wird bestimmt ein großes Thema bei der Geburtstagsfeier“, meint ihr Neffe Stefan Beha.