Grenzach-Wyhlen Falschnachricht kursierte im Internet: Brand entpuppt sich als Fasnachtsfeuer

Eine besorgniseregende Meldung hatte am Sonntagabend viele Bürger in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden aufgeschreckt.

Der Text, den am Sonntagabend viele Bürger auf Facebook sahen oder per Whats-App oder E-Mail erhielten, wirkte besorgniserregend: „Bitte alle im Raum Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden Fenster schließen. Wir haben einen Großbrand in der Schweiz hinter einer Spedition mit mehreren Verpuffungen. Der Brand ist von Deutschland aus deutlich sichtbar.“ Kurz darauf gab es vom Amt für öffentliche Ordnung eine Entwarnung. Es hatte gar keinen Vorfall gegeben.