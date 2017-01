Grenzach-Wyhlen Fahrplanwechsel: Die neuen Busstrecken laufen gut an

Erstes Resümee fällt vielversprechend aus. Zahlen liegen erstim März oder April vor

Am 9. Dezember des vergangenen Jahres fand der Fahrplanwechsel statt. Die grenzüberschreitende Buslinie 38 bekam zum durchgängigen 15-Minutentakt noch drei Nachtkurse je Richtung hinzu. Größere Änderungen standen beim Ortslinienbus 7311 an: Das Neufeld wird jetzt halbstündig bedient und neu dazugekommen ist eine Verbindung pro Stunde südlich der Bahnlinie in Wyhlen. Bei der Südbadenbusgesellschaft ist man schon mit dem ersten Monat Betrieb durchaus zufrieden.

Der 38er ist ein Aushängeschild der Gemeinde. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht Steigerungen der Fahrgastzahlen vermeldet werden können. Auch das Jahr 2016 macht da keine Ausnahme. Uwe Mühl von der Südbadenbus verzeichnet eine Steigerung von acht bis neun Prozent zum Jahr 2015. Dabei sei feststellbar, dass die größten Steigerungsraten im innerörtlichen Verkehr zu finden sind. Die Fahrgastzahlen im grenzüberschreitenden Verkehr, zu denen auch Pendler gehören, hat um drei Prozent zugenommen.

Dass auch die zusätzlichen Nachtkurse (ab 1.15 Uhr ab Wyhlen) angenommen würden, drei Fahrten in jede Richtung, war er zuversichtlich. Und tatsächlich scheint sich nach einem Monat herauszukristallisieren, dass man offenbar nicht am Bedarf vorbei geplant hat. Mit rund sechs Fahrgästen pro Kurs ist zwar noch genug freier Platz im Bus, aber das Angebot ist noch jung und wird sich entwickeln. An Silvester seien in allen Bussen alle Sitzplätze besetzt gewesen, so Mühl. Deutlich weniger zuversichtlich war das Unternehmen in Hinblick auf die Änderungen am Ortslinienbus, der Linie 7311. Die bindet das Neufeld jetzt halbstündlich an. Einer der Busse vom Neufeld fährt in Wyhlen weiter zum Rührberg, der folgende über neun neu geschaffene Haltestellen bis zum Fallberg – und zurück. Wie ein Busfahrer informierte, gebe es gleich mehrere Personen, die vom Fallberg bis zum Neufeld mitfahren würden.

Auch Bürgermeister Tobias Benz hat bereits positive Rückmeldungen von Bewohnern des Neufelds bekommen. Wie er unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte, habe ihm ein Neufeldbewohner mitgeteilt, dass er sich aufgrund des dichteren Taktes (bis dato fuhr nur ein Bus pro Stunde aufs Neufeld) gleich eine Jahreskarte gekauft habe. Auch ein Busfahrer der Linie 7311 fährt die Route aufs Neufeld jetzt lieber, weil mehr Fahrgäste da seien. Uwe Mühl hingegen sieht noch Möglichkeiten für eine Steigerung, auch wenn noch keine belastbaren Zahlen vorliegen. „Bis jetzt verteilen sich die bisherigen Nutzer der Linie auf zwei Busse, aber es wird bald mehr Fahrgäste geben, da bin ich mir sicher. Positiv seien bisher die Erfahrungen, die man mit dem jetzt stündlich fahrenden Linienbus mache, der in Richtung Fallberg gehe. „Wir hatten eigentlich keine großen Erwartungen“, sagte Mühl, aber man sei froh darüber, dass schon zu Beginn der neuen Linie mehr Leute mitfahren würden, als man das normalerweise erwarte. Dabei liegen auch hier noch keinerlei Zahlen vor, sondern nur Einschätzungen aus dem eigenen Erleben und Erfahrungsberichte der Busfahrer als Quellen dienen.

Als Mühl nach den Feiertagen selbst mit dem 7311er südlich der Wyhlener Bahnlinie mitgefahren ist, seien sieben bis acht Leute mit ihm im Bus gewesen. Von den eigentlich roten Kurzbussen gibt es sei dem Fahrplanwechsel zwei Stück. Ein neues Fahrzeug wurde angeschafft. In beide Richtungen sind zudem „ordentliche Haltestelleneinrichtungen“ angebracht, die sogenannten Fahnen, also Schilder, wo die Busse halten. Konkretes Zahlenmaterial zur Nutzung wird erst im März oder April vorliegen.