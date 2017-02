Grenzach-Wyhlen Extra einen neuen Verein gegründet

Für die Organisation des Narrenbaumstellens hat sich der Verein Narrenbaumsteller Grenzach gegründet. Matthias Nägelin spricht im Interview über die Veranstaltung am Samstag.

Herr Nägelin, woher kommt die Tradition des Narrenbaums und wofür steht sie?

Der Narrenbaum ist ein Herrschaftssymbol der Narren und stammt wohl aus dem Mittelalter. Genau kann man das aber heute nicht mehr sagen .

Wie lange gibt es die Tradition schon in Grenzach?

Der Baum wird auf jeden Fall seit Mitte der 60er Jahre in Grenzach aufgestellt. Dabei hatte er schon verschiedene Standorte. Ursprünglich stand er vor der ehemaligen Markgrafen Apotheke, dann bei der Zielmattenhalle vor der Feuerwehr, dann vor der Sparkasse und jetzt schließlich auf dem Platz der neuen Mitte.

Spielt die Größe eine Rolle?

(lacht) Nicht die Größe, sondern der Umfang zählt. Nein Scherz – er sollte natürlich um die 20 Meter hoch sein, gerade gewachsen, eine schöne Krone haben. Und natürlich höher sein als der Baum in der Nachbargemeinde.

Woher kommen eigentlich die gegenseitigen Streiche und wer hat damit angefangen?

Eindeutig die Wyhlener! In den 60er Jahren haben sie mal unseren Baum umgesägt. Seither geht es immer mal wieder hin und her. Irgendjemand hat ihnen zum Beispiel mal die Hülse mit Kies gefüllt. Wichtig ist aber einfach, dass es lustig ist und nichts kaputt gemacht wird.

Was für einen Streich dürfen wir dieses Jahr erwarten?

Also erstmals waren wir das natürlich nicht... Und wenn wir etwas machen würden, dann würden wir es sicher nicht im Vorfeld erzählen. Es wäre aber auch mal ganz schön, wenn mal nichts passieren würde, so dass man sich nicht immer eine Retourkutsche überlegen müsste. Wobei wir da natürlich schon noch ein paar gute Ideen in der Hinterhand haben.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Stellen des Narrenbaums so groß aufzuziehen?

Wir wollten die Straßenfastnacht neu beleben und fanden es schade, dass der Baum immer nur von ein paar Narren aufgestellt wurde. Also kamen wir auf die Idee, das Ganze etwas größer aufzuziehen. Und das mit Erfolg. Wir stellen den Baum jetzt zum vierten Mal mit dem neuen Konzept auf, und es werden von Jahr zu Jahr mehr Zuschauer. Wir haben mit den Grenzacher Narrenbaumstellern auch extra einen neuen Verein mit 22 Mitgliedern gegründet, der sich um die Organisation der Veranstaltung kümmert.

Warum braucht es für das Narrenbaumstellen einen eigenen Verein?

Früher haben es erst die Dängeligeister alleine gemacht, später dann mit Unterstützung der Grenzacher Waggis. Um das das Ganze dann unter ein Dach zu bringen und noch weitere Leute zu gewinnen, die in keiner der beiden Cliquen sind, haben wir dann entschieden eine eigene zu gründen.

Was muss man mitbringen, um im Verein Mitglied werden zu können?

Man sollte auf jeden Fall Spaß an der Fasnacht und am Cliquenleben haben. Außerdem braucht man unbedingt eine Zimmermannstracht, da der Baum traditionell von den Zimmermännern aufgestellt wurde.

Was für ein Programm ist für diesen Samstag geplant?

Das Ganze geht von 11 bis 18 Uhr, der Baum wird von uns um 12.30 Uhr auf den Platz getragen und von Hand aufgebaut. Wir haben auch extra eine große Showbühne. Auf der werden neun Guggenmusiken aus der Region als Rahmenprogramm auftreten. Zu Essen gibt’s Würstchen, Pommes, Waffeln und Suppe, und verdursten muss natürlich auch niemand.

Zur Person

Matthias Nägelin ist 39 Jahre alt, von Beruf Fachangestellter für Bäderbetriebe. Zusätzlich ist er stellvertretender Vorsitzender bei den Dängeligeistern und langjähriger Fasnächtler. Matthias Nägelin teilt sich den Vorsitz des neuen Vereins Narrenbaumsteller Grenzach mit Andreas Höferlin.