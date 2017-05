Grenzach-Wyhlen Evangelische Kirche: Gemeindehaus ist nicht ausgelastet

Untersuchungen des Oberkirchenrats in Karlsruhe bezüglich der Liegenschaften im Bereich der Badischen Landeskirche haben ergeben, dass das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Grenzach zu groß sei. Die Auslastung wurde mit nur 50 Prozent ermittelt

Grenzach-Wyhlen (dor) Untersuchungen des Oberkirchenrats in Karlsruhe bezüglich der Liegenschaften im Bereich der Badischen Landeskirche haben ergeben, dass das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Grenzach zu groß sei. Die Auslastung wurde mit nur 50 Prozent ermittelt, wie bei der Gemeindeversammlung am Sonntag in eben diesem Gemeindehaus mitgeteilt wurde.

Die evangelische Kirchengemeinde muss nun ein Konzept erarbeiten, wie man mit dem Gebäude weiter verfahren will. Weniger Gemeindemitglieder als erhofft waren ins evangelische Gemeindehaus gekommen, wo zunächst der Gottesdienst stattfand. Pfarrer Alfred Klassen hatte sich schon für die Predigt das Geld zum Thema genommen: Es ging um das Scherflein, eine der kleinsten Münzen, das eine Witwe im Neuen Testament spendet. „Auch die kleinste Gabe kann für einen Menschen eine große Gabe sein“, so Klassen, der sich extra eine solche Prutah-Münze aus der Zeit von Jesus Christus bestellt hatte, um sie in der Gemeindeversammlung herumgehen zu lassen.

Unter der Leitung von Frank Hirtle, dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, eröffnete danach die Versammlung. Hirtle informierte zunächst über die rund 20 000 Euro teure Sanierung der Goll-Orgel, die wegen der großen Luftfeuchtigkeit in der Kirche nötig geworden war. Es wurde ein sogenannter Datenlogger eingebaut, der Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit abnimmt und speichert, so dass man ermitteln kann, wann der Orgel Schäden drohen könnten. Gabriele Rück informierte über das Liegenschaftsprojekt der Badischen Landeskirche, die nach einer genauen Analyse festgestellt hat, dass das evangelische Gemeindehaus in Grenzach eine zu schlechte Auslastung aufweise. Diese beträgt nur etwa 50 Prozent und ist damit noch geringer als im Schnitt.

„Der Prozess ist nicht ganz einfach, weil man ein Gemeindehaus, das nur zu 50 Prozent ausgelastet ist, nicht einfach halbieren kann“, sagte Pfarrer Klassen abseits der Veranstaltung im Gespräch mit dieser Zeitung. Auswirkungen könnte diese Feststellung in mehreren Jahren haben, wenn der Oberkirchenrat die Zuschüsse für das Gemeindehaus an die offiziell zugewiesenen Kapazitäten anpasse. Auch das Pfarrhaus, die Kirche und der Kindergarten Senfkorn wurden bewertet. Als historische Gebäude seien Kirche und Pfarrhaus ungefährdet. Und der Kindergarten müsse eher über eine Erweiterung nachdenken, wenn einmal saniert oder neu gebaut wird. Wie die Kirche mit der Problematik des Gemeindehauses umgehen soll, bleibt zunächst eine offene Frage.

Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, auch wenn der Oberkirchenrat in Karlsruhe wünsche, dass die Kirchengemeinden schnell Stellung beziehen sollen. „Aber man kann nicht über Nacht ein Konzept erarbeiten, wie man mit Flächen umgeht, die nach Meinung des Oberkirchenrats zu groß sind“, so Klassen. Die Bewertung sei erst seit März bekannt. Zudem gehe man auch recht gelassen damit um, weil sich die Reduktion der Zuschüsse in absoluten Zahlen in Grenzen halten würde, weil es ohnehin nur wenige Zuschüsse gibt.

Weitere Themen der Gemeindeversammlung waren das Reformationsjubiläum mit den zahlreichen Aktionen, die in der evangelischen Gemeinde Grenzach, aber auch in Kooperation mit Wyhlen, der Chrischonagemeinde und auch in der Ökumene stattgefunden haben. Wie Klassen in der Gemeindeversammlung vorstellte, ist für Oktober eine besondere Ausstellung im Gemeindehaus vorgesehen, zu der unter anderem eine der Heiligenfiguren aus Eichsel und eine Gutenbergpresse ausgestellt werden sollen.

Zum Abschluss der Gemeindeversammlung berichtete Brigitte Lindemann, dass die Arbeit der ökumenischen Jugendreferentin Sara Freihaut bis Jahresende gesichert sei und man hoffe, genug Spenden zu bekommen, um Freihaut noch ein weiteres Jahr halten zu können, die laut Klassen „eine gute kirchliche Jugendarbeit“ leiste. Nach dem offiziellen Teil der Gemeindeversammlung blieb man noch zusammen und aß gemeinsam von den mitgebrachten Gerichten.