Grenzach-Wyhlen Erster Spatenstich für die neue Umgehungsstraße in Wyhlen

Politikprominenz kommt zum Baubeginn mit Spatenstich für die neue Umgehung am kommenden Dienstag in Wyhlen. Auch sämtliche Bürger sind herzlich eingeladen.

Baubeginn der Ortsumfahrung Wyhlen, des ersten Abschnitts der Umgehungsstraße ist am kommenden Dienstag, 22. August. Winfried Hermann, der Minister für Verkehr Baden-Württemberg, Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer aus Freiburg und Bürgermeister Tobias Benz werden den symbolischen ersten Spatenstich vornehmen. In der letzten Augustwoche sollen dann die Bagger anrollen.

Obwohl der Termin offenbar schon länger steht und sogar extra ein Flyer gedruckt wurde, hat die Öffentlichkeit gerade erst davon Kenntnis erlangt. Veranstalter des Spatenstichs sind das Bundesministerium für Verkehr, das Landesministerium und das Regierungspräsidium. Allerdings wurden bislang nur vereinzelte Einladungen ausgegeben. Am gestrigen Dienstag war laut Flyer Anmeldeschluss für die geladenen Gäste. Doch das ist kein Problem, denn offenbar hat man noch einmal umentschieden und aus einer geschlossenen eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Alle Bürger sind jetzt dazu eingeladen.

Die Gemeinde ist laut Bürgermeister Tobias Benz nur insoweit involviert in den Spatenstich, dass man sich um die musikalische Untermalung und die Bewirtung im Anschluss kümmert. Immerhin steht schon einmal fest, dass der Musikverein Wyhlen die Unterhaltung übernimmt.

Die Musiker werden das Fest um 13 Uhr beginnen, anschließend sind Redebeiträge vorgesehen. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer übernimmt die Begrüßung, dann reden Barthle und Hermann von den Ministerien. Weitere Grußworte sind geplant, zu denen auch eine kleine Ansprache von Bürgermeister Benz gehört. Der anschließende symbolische Spatenstich ist von weiteren Musikstücken des MV Wyhlen umrahmt. In der Einladung heißt es weiter: „Im Anschluss lädt die Gemeinde Wyhlen zum gemütlichen Ausklang mit weiteren Grußworten ein.“

Bürgermeister Benz hatte von Anfang an darauf bestanden, dass die Bürgerinitiativen Zukunftsforum und vor allem die BI Interessierte Bürger, die sich vornehmlich wegen der Umgehungsstraße gebildet hatten, ebenfalls eine offizielle Einladung zu dem Termin bekommen hatten.

„Ich weiß, dass aus Kritikern sicherlich keine Befürworter geworden sind“, sagt er, dennoch findet er es wichtig, dass der Bau der Umgehung jetzt losgeht. In zwei Etappen soll die B 34 von Wyhlen in insgesamt drei bis vier Jahren Bauzeit erstellt werden. Nachdem ein unabhängiger Gutachter informiert hatte, dass die Umgehungsstraße im Kern heute noch genauso geplant werden würde, wie sie planfestgestellt worden war, stehen trotzdem noch ein paar kleine Änderungen an. Im Herbst wird der Gemeinderat darüber zu entscheiden haben, ob man für insgesamt 1,8 Millionen Euro im Bereich Rheinstraße mit einer Unterführung auf Gemeindekosten eine zusätzliche Querung errichten will.

„Ich bin ein Befürworter dieser Idee“, sagte Benz. Es sei wichtig, dort eine zusätzliche Querung zu haben, weil zwischen den offiziell geplanten Querungen an der Solvaystraße und der Südstraße mehr als ein Kilometer liegt. Querungen alle 500 Meter seien wünschenswert. Noch nicht ganz geklärt seien laut Benz’ Kenntnis die Grundstückskäufe entlang der Strecke. Es gebe wohl Eigentümer, die sich strikt weigern würden, die für die planfestgestellte Trasse nötigen Flächen zu verkaufen. Da allerdings eine rechtskräftige Planfeststellung existiere, so Benz, würde über das Mittel der „vorzeitigen Besitzeinweisung“ eine Zwangsenteignung in verkürzten Verfahren, stattfinden können.

Im Regierungspräsidium ist zu erfahren, dass für den ersten Wyhlener Abschnitt alle Eigentümer verkauft hätten. „Am zweiten Abschnitt sind wir dran“, hieß es.

„B34 neu“ am Dienstag, 22. August, 13 Uhr, südlich der Bahnunterführung an der Südstraße. Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz der Hochrheinhalle oder am Schulzentrum in der Kantstraße 1. Alle Bürger sind eingeladen.