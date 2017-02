Lörrach/Grenzach-Wyhlen Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei: 21-Jähriger gesteht drei Raubüberfälle

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Lörrach gelang es den Beamten zusammen mit den Kollegen vom örtlichen Polizeiposten, eine Serie von Raubüberfällen auf ältere Damen im Raum Grenzach-Wyhlen aufzuklären.

Diese Überfälle hatten in den vergangenen Monaten im Raum Grenzach-Wyhlen für sehr große Verunsicherung in der Bevölkerung, gerade bei älteren Menschen gesorgt. Umso wichtiger war der schnelle Ermittlungserfolg der Polizei.Am 17. Januar konnte ein den Beamten nicht unbekannter 21-jähriger Tatverdächtiger als mutmaßlicher Täter identifiziert und schließlich festgenommen werden. Der junge Mann gestand zunächst zwei der ihm vorgeworfenen Überfälle auf zwei ältere Damen und schlussendlich auch den dritten Überfall.Nach dem Überfall am 5. Januar auf eine 77-jährige Rentnerin im Ortsteil Wyhlen gelang es damals einem zufällig hinzugekommenen Zeugen den Täter nach kurzer Verfolgung festzuhalten. Der Täter entschuldigte sich bei dem couragierten Zeugen und gab diesem die geraubten Gegenstände zurück.Anschließend riss er sich wieder los und konnte noch vor Eintreffen der Polizei erneut flüchten. Die Polizei erhielt in diesem Zusammenhang aber eine sehr gute Beschreibung des Räubers und seiner Bekleidung. Zusammen mit der Auswertung von Videoaufnahmen führte dies schließlich zur Identifizierung des Täters. Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten dann weitere Gegenstände die vermutlich aus früheren Überfällen stammen.Die anderen beiden dem Mann vorgeworfenen Überfälle ereigneten sich nach Ermittlungen der Polizei bereits am 30. Dezember 2016 sowie im Juni 2016. Opfer waren jedes Mal ältere Damen, teilweise direkt nachdem sie Geld abgehoben hatten. Beim Überfall im Juni 2016 wurde das Opfer beim Entreißen ihrer Handtasche nicht unerheblich an der Hand verletzt.Auch die am 30. Dezember 2016 überfallene Frau verletzte sich leicht am Finger. Der Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei beendete diese Serie von Überfällen auf ältere Damen im Raum Grenzach-Wyhlen.