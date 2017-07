Erhard Richter: Der Unermüdliche wird 90 Jahre alt

Grenzach-Wyhlens Ehrenbürger Erhard Richter feiert heute seinen Geburtstag. Wer ihm gratulieren will, kann das am Sonntag, 30. Juni, in der Römervilla tun.

Grenzach-Wyhlen (dor) Erhard Richter feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der Ehrenbürger Grenzach-Wyhlens ist mit seiner Gemeinde, dem Hochrhein und dem Markgräflerland eng verbunden. Auch mit 90 Jahren ist Richter weiter aktiv, vielfältig interessiert und immer noch regelmäßig bei archäologischen Ausgrabungen in der Region anzutreffen.

Deutliches Zeichen für seine Verbundenheit mit der Region ist seine ausführliche Bibliographie, die zahlreiche Werke aufweist, die sich mit der Heimat und ihrer Geschichte beschäftigen. Auch wenn Richter seine schreiberische Tätigkeit zurückgefahren hat, bleibt der ehemalige Leiter des Grenzach-Wyhlener Gymnasiums nicht tatenlos. Richter ist weiter verantwortlicher Schriftleiter und gibt das Jahresbuch „Markgräflerland“ des gleichnamigen Geschichtsvereins heraus.

„Es ist für mich nichts, den ganzen Tag dazusitzen und vor mich hinzuschauen“, sagt Richter im Gespräch mit dieser Zeitung. Vielmehr ist er – wie stets in seinem erfüllten Leben – jeden Tag mit neuen Aufgaben beschäftigt. Gerade war er am Jubiläum des Johannimarkts beteiligt und half bei der Erstellung des ausführlichen Programmhefts von Klassikanderswo. Zu den zahlreichen Aktivitäten gehören auch Tagesausflüge mit seiner Frau, vornehmlich zu archäologischen Ausgrabungen im Elsass oder in der Schweiz. Auf die Frage nach der Gesundheit antwortet er: „Wenn man so alt geworden ist, soll man sich freuen – und nicht jammern.“

Richter wurde 1927 in Grenzach geboren – der Vater war Forstwart, die Mutter Hausfrau. Er besuchte die heimische Volksschule, dann das Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach, musste zum Reichsarbeitsdienst und später zur Kriegsmarine. Nach der Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft legte er erst 1949 sein Abitur in Lörrach ab. Schnell danach erkannte er im Lehrerberuf seine Berufung. Er studierte Germanistik und Romanistik in Tübingen und Freiburg, unterrichtete in Freiburg, Neustadt und Säckingen. 1969 wurde er Leiter des neuen Progymnasiums Grenzach mit zunächst 120 Schülern. 1972 wurde ein Vollgymnasium daraus, bis 1990 leitete Richter es als Oberstudiendirektor.

Seine Doktorarbeit im Jahre 1957, „Die Flurnamen von Wyhlen und Grenzach“, hat sein weiteres Schaffen maßgeblich beeinflusst. Über die Beschäftigung mit den Namen kam er auf die Frühgeschichte und befasste sich mit der römischen Siedlungsgeschichte. 1972 wurde er ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege im Kreis Lörrach. Zudem leitete er die Arbeitsgruppe Archäologie im Verein für Heimatgeschichte Grenzach-Wyhlen. Seit 1981 wurde an 17 Fundplätzen im vorderen Hochrheintal und auf dem Dinkelberg die teilweise oder vollständige Ausgrabung römischer Gebäude vorgenommen. Das Prachtstück war die Römervilla in Grenzach, die vom Landesdenkmalamt freigelegt wurde.

Doch Erhard Richters Vita wäre nicht vollständig, wenn man nicht weitere Tätigkeiten erwähnen würde. 1966 war er Mitbegründer der Burgfestspiele Rötteln, wo er bis 2002 als Vorsitzender und Schauspielleiter aktiv war. 17 Jahre erlebte man ihn dort auch als Regisseur. Die Arbeitsgemeinschaft Markgräflerland, heute der Geschichtsverein Markgräflerland, wählte Erhard Richter 1969 zum Zweiten Vorsitzenden, 1987 wurde er verantwortlicher Schriftleiter, von 1990 bis 2001 war er Vorsitzender der Vereinigung. Über die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden hat er sich sehr gefreut.

Zahlreiche Beiträge der Schriftreihe des Vereins stammen von ihm, ebenso wie Aufsätze in den Grenzach-Wyhlener Jahresheften. Sein letztes großes Werk war ein Flurnamenbuch von Schallbach, das er 2013 präsentierte.

Viele Auszeichnungen und Ehrungen bezeugen die große Anerkennung, die Richter entgegengebracht wird: Für seine Aktivitäten erhielt er das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenmedaille in Gold des Landkreises, die selten verliehene Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg sowie zu viele weitere Ehrungen, um sie alle zu nennen, darunter die Heimatmedaille des Landes.

Wer ihm gratulieren will, kann das am Sonntag, 30. Juni, in der Römervilla tun. Dort ehrt ihn der Verein für Heimatgeschichte ab 11.15 Uhr mit einem Überraschungskonzert mit Stehempfang, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.