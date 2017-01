Grenzach-Wyhlen Energiedienst: Vertrag für Wasserstoff-Anlage steht

Energiedienst beauftragt französischen Experten McPhy Energy. BI befürwortet Standort auf dem BASF-Areal

Grenzach-Wyhlen (dor) Die Power-to-Gas-Anlage, die Energiedienst (ED) auf ihrem Grundstück am Wasserkraftwerk Wyhlen errichten möchte, hat einen neuen Meilenstein erreicht. Die Verträge mit einem Anlagenbauer über Lieferung und Unterstützung beim Betrieb sind unterzeichnet worden. Derweil ist die Bürgerinitiative immer noch der Meinung, die Anlage sollte auf dem BASF-Areal aufgestellt werden.

Energiedienst hat die Anlage ausgeschrieben und sich für den französischen Anbieter McPhy Energy entschieden. Das Unternehmen wird ED mit einer Produktionsanlage für Wasserstoff beliefern und den betrieblichen Einsatz unterstützen. McPhy Energy ist Lieferant von Wasserstoffproduktions-, Speicher- und Betankungsanlagen. Das Portfolio umfasst laut Firmenangaben schlüsselfertige Lösungen und Serviceangebote rund um Wasserstoffenergie, Null-Emissionen-Mobilität sowie industrielle Wasserstoffanwendungen. Die Firma soll Energiedienst beim Bau der Anlage unterstützen. Dazu wird eine Ein-Megawatt-Alkalische-Elektrolyseanlage geliefert. ED erhält zudem eine langjährige Unterstützung bei der Wartung und auch Hilfe bei der Vermarktung des Wasserstoffs.

Die Verträge dazu sind nun unterzeichnet worden. Irene Knauber, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Energiedienst, betont den wichtigen Beitrag des Projekts zur Energiewende und zum Klimaschutz: „Den erzeugten Wasserstoff planen wir vor allem für Brennstoffzellenfahrzeuge einzusetzen. Wir tragen mit unserem Ökostrom aus Wasserkraft dazu bei, neben der Elektromobilität ein weiteres Feld der klimaneutralen Mobilität voran zu bringen.“ Ziel ist es, die Produktion Ende 2017 zu starten.

Das Projekt wird durch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) gefördert. Das Programm soll Antworten auf die Frage bieten, wie der stetig anwachsende Anteil erneuerbarer Energien sinnvoll gespeichert werden kann. ED möchte mit überschüssigem Strom durch die Elektrolyseanlage Wasserstoff gewinnen, der als Antrieb für Brennstoffzellenfahrzeuge eingesetzt werden kann. Gegen den Bau der Anlage am Standort Kraftwerk hat sich eine Bürgerinitiative „Wasserkraftwerk-am-Altrhein“ gebildet. Deren Sprecher Michael Kempkes stellte auf Anfrage der fest, dass die Anlage ja noch gar nicht genehmigt ist. Im Vorfeld sei von ED informiert worden, dass man entsprechende Verträge unterzeichnen werde. Üblicherweise gebe es Ausstiegsklauseln.

„Natürlich verstehen wir von der BI, dass Energiedienst die Chemieanlage zur Wasserstofferzeugung am liebsten auf dem eigenen Areal am Wasserkraftwerk bauen möchte, auch wenn technisch ein anderer Standort ebenfalls in Frage kommt.“

Nach BI-Informationen sei die bereitliegende Stromleitung bis zum BASF-Areal nutzbar. Der dortige Standort verfüge bereits über die nötige Infrastruktur, Zufahrtswege inklusive Anschluss an die zukünftige B 34, die am Kraftwerk laut BI erst geschaffen werden müssten – und somit auch Kosten verursachen würden. Zudem gebe es eine Werksfeuerwehr. Energiedienst sieht die Anlage aber auf ihrem eigenen Grundstück. Man hat sich zum Ziel gesetzt, gegen Ende dieses Jahres mit der Produktion zu starten, wie ED-Pressesprecher Alexander Lennemann informierte. Die Genehmigung dafür ist noch in Arbeit.

Wie das Regierungspräsidium bestätigte, wurde der Antrag vor Weihnachten gestellt. Aktuell wird die Vollständigkeit der Unterlagen geprüft, so Matthias Henrich, Pressesprecher in der Freiburger Behörde. Ende Februar möchte man, falls alle Unterlagen vollständig sind, ins Verfahren einsteigen, das mit einer Offenlage und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Betroffenen beginnt.

Nach einer Anhörung und Entscheidung, ob Einwände zu berücksichtigen sind, kann eine Genehmigung erfolgen. Die Gemeinde arbeitet derweil an einem Bebauungsplan für das Areal.