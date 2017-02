Grenzach-Wyhlen Einzelhandel und Handwerk wollen Zentren stärken

Der Handwerker- und Gewerbeverein in Grenzach-Wyhlen hofft, dass die Gemeinde Parkplätze weiterhin kostenfrei anbietet

Grenzach-Wyhlen (dor) Zufrieden zeigt sich der Handwerker- und Gewerbeverein mit dem vergangenen Jahr und freut sich auf 2017, auch wenn Vorsitzender Joachim Schlageter ein paar Themen auf dem Herzen hat, die ihm für die Situation der Händler, Handwerker und Gewerbetreibenden wichtig sind.

An oberster Stelle steht der Wunsch der Geschäftsleute nach mehr Frequenz in den Gemeindeteilen. Man hofft, dass die Parkplätze in der Gemeinde trotz geplanter Bewirtschaftung kostenfrei bleiben werden. Über das neue Hieber-Marktzentrum war der Verein im Vorfeld informiert. „Dieter Hieber ist im Vorfeld mit uns in Kontakt getreten, um uns zu informieren, dass er eine Idee für das Grundstück neben seinem Markt hat“, sagte Schlageter.

Generell wolle der Verein die bestehenden Zentren stärken. Das Augenmerk liege im Moment auf den Neuen Mitten in Wyhlen und Grenzach. Aber dafür habe man ja auch das Märkte- und Zentrenkonzept erarbeitet, an das sich Dieter Hieber halten wolle, indem nur Sortimente in den neuen Verkaufsflächen angeboten werden, die nicht als zentrenrelevant eingestuft sind. Ansonsten ist für den HGV wichtig, „dass wir in Grenzach-Wyhlen auf jeden Fall kostenlose Parkplätze behalten“, sagte Schlageter.

Die vorgesehene Parkraumbewirtschaftung sei in Ordnung, solange es darum gehe, Parkplätze in ihrer Nutzungszeit zu begrenzen und Nutzern, die zu lange stehen bleiben, Knöllchen zu verpassen. Aber Gebühren für den Parkraum zu verlangen wäre kontraproduktiv, weil diese nur dazu führen würden, dass die Kundenfrequenz in den Zentren abnehmen werde. „Das kann man in Freiburg oder Düsseldorf machen, wo die Leute trotz Parkgebühren einkaufen wollen, aber nicht bei uns.“ Wenn Parkplätze in den Orten Geld kosten würden, treibe man die Kunden zu größeren Centern in der Peripherie, die genug kostenfreie Parkplätze anbieten. Zudem müsse man bedenken, dass kostenfreies Parken auch eine Werbung für den Ort darstelle.

Der HGV hat noch einen anderen klaren Wunsch an die Gemeinde, der ebenfalls mit der Kundenfrequenz zu tun hat: Man solle die Planung für die Neue Mitte in Grenzach möglichst so gestalten, dass diese fertig ist, bevor die Umgehungsstraße „B34 neu“ mögliche Kunden an den Zentren vorbeiführt – und somit mögliche Kundenfrequenz nimmt. „Wir wollen, dass die Autofahrer wenigstens vorher gesehen haben, dass da ein Zentrum ist und es sich lohnt, auch von der Umgehungsstraße abzufahren.“ Die Sorge, die vor allem den Einzelhandel umtreibt, beschreibt Schlageter im Gespräch mit dieser Zeitung mit einer Redensart: „Sonst heißt es: Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Darum wolle der HGV auch – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – mit Schildern an der Umgehungsstraße klar zeigen, wo es zu den Zentren geht. Ansonsten habe Grenzach-Wyhlen viel Quell- und Zielverkehr, der ohnehin bleiben werde.

Froh ist der Handwerker- und Gewerbeverein über das geplante neue Gewerbegebiet Fallberg-Nord, weil damit wieder Gewerbeflächen entstehen, die sonst im Ort kaum noch zu bekommen sind. Der Januar ist im Handwerk ruhiger gestartet. Die Kältewelle im Januar hatte dazu geführt, dass viele Handwerksbetriebe, vor allem im Bau- und Gartenbereich, nicht voll arbeiten konnten. „Ich habe aber von einigen gehört, dass man ganz froh war, eine Möglichkeit zu haben, Überstunden abzubauen“, so Schlageter. Insgesamt sei nämlich im Handwerk die Auftragslage sehr gut. Nicht ganz so zuversichtlich, aber immerhin doch zufrieden, zeigten sich die kleineren Einzelhändler , die sich mehr Kunden wünschen würden. Es werde in Grenzach Zeit, dass mit der Neuen Mitte ein Frequenzbringer in den Ort komme, von dem auch die umliegenden Geschäfte und alteingesessenen Firmen profitieren könnten.

In Facebook wird eifrig diskutiert, welche Firmen sich die Bürger in einem neuen Hieber-Marktzentrum vorstellen könnten. Am häufigsten fällt der Wunsch nach Drogerieartikeln. Diese Branche ist aber zentrenrelevant. Bürgermeister Tobias Benz hatte schon mehrfach gesagt, dass Drogeriemärkte Interesse an einer Ansiedlung in der neuen Mitte Grenzach zeigen. Als Nächstes steht für den HGV die Teilnahme an der Regiomesse in Lörrach vom 18. bis 26. März an, an der sich bislang insgesamt 13 Gewerbebetriebe beteiligen, fünf davon am Wechselstand der Gemeinde. Im laufenden Jahr will der Verein wieder eine große Veranstaltung in Grenzach-Wyhlen planen, nachdem es im Jahr 2016 nur den Weihnachtsmarkt gab.