Grenzach-Wyhlen Einzelhandel: Hieber will neues Markzentrum bauen

Hieber Markt in Grenzach-Wyhlen will in direkter Nachbarschaft zum aktuellen Standort, im Gebiet Gleusen, erweitern. Andere Unternehmen sollen das Angebot komplettieren

Grenzach-Wyhlen – Im Gebiet Gleusen, direkt neben dem Hieber-Markt, wurden in den vergangenen Tagen Hecken und kleine Bäume gerodet. Unsere Recherche ergab, dass Hieber an der Stelle eine Erweiterung des bestehenden Erfolgsmarkts plant. Geschäftsführer Dieter Hieber sucht Unternehmen, die in eine neu zu erstellende Markthalle einziehen wollen, die das Angebot im Gleusen komplettieren soll. Dabei will man sich streng an das Zentrenkonzept der Gemeinde halten. Ein Bauantrag liegt noch nicht vor.

Die gesamte Fläche im Gleusen ist etwas durchwühlt und sieht sehr nach Baustelle aus. Auf Nachfrage im Rathaus teilte Bürgermeister Tobias Benz mit, dass ein Investor dieses Areal erworben hat und nun bebauen möchte. „Zwar liegt noch kein Bauantrag vor, aber alles, was bisher geschieht, erfolgt im rechtlichen Rahmen.“ So nutze der neue Inhaber die bis Ende Februar andauernde Fällungsperiode, um den Bewuchs zu beseitigen. Zwar sei er derzeit noch nicht befugt, den Investor beim Namen zu nennen, jedoch sagte Benz, dass in den kommenden Wochen die entsprechenden Verfahren im Gemeinderat eröffnet würden. Dazu gehöre dann die Erarbeitung einer entsprechenden Bauleitplanung. Auf keinen Fall werde die hier erfolgende Bebauung mit Festlegungen der Gemeinde kollidieren, etwa mit dem Zentrenkonzept. Die genauen Absichten des Investors kenne aber die Gemeinde auch noch nicht, dazu sei das Verfahren noch nicht weit genug vorangeschritten.

Vor vielen Jahren wurde dieses Gelände zunächst als Schutzgebiet für die Zaunammer eingestuft, da diese Vögel inzwischen aber in den Buscharealen südlich der Bahn nisten und brüten, wurden sie hier nicht mehr nachgewiesen. Insofern stehe laut Benz auch einer weiteren Nutzung des Geländes im Gleusen dieser Hinderungsgrund nicht mehr entgegen. Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Fläche zum Lebensmittelmarkt liegt es nahe, dass die Firma Hieber der Investor sein könnte.

Inhaber Dieter Hieber betätigte dies auch auf direkte Nachfrage. Gleich neben dem jetzigen Supermarkt soll ein weiteres Handelshaus entstehen. Gewissermaßen könnte alles zusammen ein kleines Marktzentrum ergeben. „Wir möchten mehrere kleine Geschäfte ansiedeln, um den Kunden ein vielseitigeres Sortiment anzubieten,“ sagte Dieter Hieber. „Wir sind derzeit dazu auch mit dem Händler- und Gewerbeverein im Gespräch. Keines der Geschäfte soll im Widerspruch zum Zentrenkonzept stehen. So werde es all das, was für die Ansiedlung auf der neuen Mitte vorgesehen ist, im erweiterten Bereich im Gleusen nicht geben.

Weil die Firma Hieber die kleinen Geschäfte aber nicht selbst betreiben möchte, ist sie derzeit auf Partnersuche. „Gerne dürfen interessierte Händler mit uns das Gespräch suchen,“ sagte Hieber. Insgesamt soll es eine Bereicherung des Sortiments sein mit Waren, die es im großen Supermarkt nicht gibt. Keinesfalls möchte Hieber damit die Handelspolitik der Gemeinde in Frage stellen. Man werde keine Sortimente ansiedeln, die zentrenrelevant sind. Neben den kleinen Geschäften sieht Hieber auch einen weiteren Gastronomiebetrieb vor.

Die genauen Planungen sind jedoch erst am Anfang, sodass bisher nicht gesagt werden kann, in welcher Größe die Sortimente angelegt werden. Schließlich sind für den Supermarkt auch weitere Räume zur internen Nutzung notwendig, dieser Raumbedarf könnte damit ebenfalls abgedeckt werden. In den kommenden Wochen sollen Vorstellungen und Möglichkeiten abgestimmt und präzisiert werden. „Für 2017 sehen wir die notwendigen baurechtlichen Verfahren vor“, erklärt Hieber. „Das alles soll ohne zeitlichen Druck erfolgen, damit es wirklich gut wird.“ Im kommenden Jahr könnte dann der Bau beginnen.