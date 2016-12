Grenzach-Wyhlen Einmaliges Projekt kann weitermachen

Das ökumenisches Jugendbüro 10plus bleibt auch im kommenden Jahr durch die Jugendreferentin Sara Freihaut besetzt.

Fast zwei Jahre ist es her, dass die ökumenische Jugendreferentin Sara Freihaut ihre Stelle in Grenzach-Wyhlen angetreten hat. Vor Kurzem konnte der ökumenische Jugendausschuss (ÖJA) als Aufsichtsgremium ihren Vertrag verlängern. Sara Freihaut wird sich also noch ein weiteres Jahr bis Ende 2017 um die Jugendlichen und ihre Anliegen sowie die Koordination der verschiedenen Aktivitäten kümmern.

In diesem Jahr war bei 10plus schon einiges los: Anfang Juli fand auf dem Außengelände der Markgrafenhalle Grenzach ein Trinationales Sportturnier statt. Dabei kamen Jugendliche aus Deutschland, der Schweiz, aus Frankreich und Syrien zusammen, um gemeinsam zu spielen, sich auszutauschen und sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Weitere Highlights im Sommer waren das Abschlussgrillen des Jugendkreises Light, der im Moment mangels Leiterteam nicht fortgeführt werden kann, die Fahrt zum Weltjugendtag nach Krakau und das Lager der Wyhlener Ministranten auf der Axalp.

Mit Beginn des neuen Schuljahres startete wieder der Ökumenische Jugendkreis „Yellow Box“: Seither finden sich jeden Freitagabend ab 19 Uhr circa fünfzehn Jugendliche im Jugendraum der evangelischen Gemeinde Grenzach ein.

Hier wird gemeinsam gekocht, Musik gehört, gespielt und gequatscht. Außerdem soll die im April begonnene Workshop-Reihe „Pick Up – Nimm dir was du brauchst!“ im Herbst fortgeführt werden. Doch wie geht es nach 2017 weiter mit der ökumenischen Jugendarbeit? Das bundesweit einmalige Projekt und damit die Stelle im ökumenischen Jugendbüro wird nur durch Spenden finanziert, seien es Einmalspenden oder Dauerspenden. Um das Projekt auch in Zukunft erfolgreich weiter führen zu können, bitten der ÖJA um Spenden.

„Daueraufträge erleichtern uns die weitere Finanzplanung“, heißt es aus dem ÖJA. Unterstützungserklärungen und Informationen sind in den evangelischen und katholischen Pfarrämtern und Kirchen erhätlich. Zudem sind verschiedene Aktionen geplant, um das Projekt bekannter zu machen.

So wurde auf dem Weihnachtsmarkt am gemeinsamen Stand mit der Sozialstation eine 10plus-Teemischung verkauft. Für Anfang 2017 ist eine größere „Aktionärsversammlung“ geplant, bei der der ÖJA allen Aktionären und solchen, die es werden möchten, die vielfältigen Projekte der Jugendarbeit mit einem bunten Programm vorstellen wird.