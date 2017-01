Lörrach Einkaufsstadt: Lörrach swingt und brummt

Neujahrsempfang von Pro Lörrach. Aktionsgemeinschaft präsentiert Pläne für neues Erscheinungsbild

Lörrach – Den Übergang von Horst Krämer zu Hans-Werner Breuer im vergangenen Jahr hat Pro Lörrach recht gut hinbekommen, wie der neue Vorsitzende beim Neujahrsempfang der Aktionsgemeinschaft am Mittwoch im Restaurant Drei König feststellte.

In den vergangenen Monaten hat der Vorstand bereits viele Dinge diskutiert und angeschoben. Erste Ergebnisse wurden präsentiert. Als einen wichtigen Punkt bezeichnete Breuer das neue Erscheinungsbild von Pro Lörrach, welches Laura Gerber-Wieland und Stephanie Seidlitz von der Kolibri Kommunikationsagentur gestaltet haben. Eine kleine Lerche wird zum zentralen Merkmal, das ins Auge fällt. Der Vogel singt auch und verbreitet kleine Botschaften in Sprechblasen. Nach wie vor taucht die Einkaufstasche auf, allerdings in reduzierter Form. Zu den angestammten Farben Grün für das Frühlingsfest und Orange für das Herbstfest gesellt sich jetzt für das Mutternachtsshopping ein Magenta.

Das Frühlingsfest „Lörrach swingt“ und das Herbstfest mit Kürbismarkt werden belassen wie bisher und sollen inhaltlich aufgewertet werden, etwa, indem neben den Autohäusern auch Fahrradanbieter eingebunden werden. „Wir wollen uns beim Thema Mobilität in Lörrach einfach breiter aufstellen und auch die Belange von Velofahrern und Fußgängern mit berücksichtigen“, so Breuer. Neue optische Merkmale bei den Festen sollen die Grabenstraße besser in das Geschehen mit einbinden. Ende Juli 2017 wird außerdem in Kooperation mit der Sportstiftung Südbaden und der Stadt die zweitägige Sportveranstaltung „Lörrach beacht“ auf dem Senser Platz ins Leben gerufen – ein Beachballturnier auf Landesliga-Ebene, das als weitere große Veranstaltung in Lörrach etabliert werden soll.

Zur besseren Vernetzung innerhalb der Aktionsgemeinschaft wurde auch das Format „Pro Lörrach Z’Nüni“ neu geschaffen, das drei Mal im Jahr vormittags über Themen informiert, die für den Handel wichtig und aktuell sind. 2017 geht es um Finanzen, Handel und Recht. Das Thema Fußgängerzone Grabenstraße will Pro Lörrach im Februar mit dem Gemeinderat diskutieren, um „eine gemeinschaftlich sinnvolle Lösung zu schaffen“, wie Hans-Werner Breuer außerdem ankündigte.

Dass die Einkaufsstadt nach wie vor gut funktioniere, konstatierte Jörg Lutz und machte Anmerkungen zu allerlei Aktuellem wie Zentralklinikum, Grabenstraße, Postareal oder Weiler Dreiländergalerie. „Lörrach swingt, beacht und brummt, nur unsere Stadtkasse nicht“, schränkte der Oberbürgermeister ein. Es gebe sowohl auf der Ausgaben- wie auch der Einnahmenseite keine heiligen Kühe. 2017 könnten deshalb Diskussionen um die Gewerbesteuer virulent werden. Doch blicke er optimistisch in die Zukunft und freue sich auf die gute Zusammenarbeit mit Pro Lörrach. Dort sieht man den Planungen neuer Verkaufsflächen in Weil oder Rheinfelden gelassen entgegen. „Wir sehen das als sportlichen Wettbewerb“, so Breuer. „Wir können das besser und sind schneller.“