Grenzach-Wyhlen Ehrung: Heinz Tscheulin fischt seit 60 Jahren

Fischereiverein ehrt verdiente Mitglieder. Vorstand kritisiert Sperrung des Rheinuferweges

Grenzach-Wyhlen – Der Fischereiverein findet neue Mitglieder. Diese positive Feststellung konnte man dem Jahresrückblick des ersten Vorsitzenden Markus Braun bei der Mitgliederversammlung entnehmen, denn nicht nur die Aktiven begrüßten fünf Neumitglieder, auch acht Schüler fanden den Weg zur Jugendgruppe, die nun aus zehn Jugendlichen besteht.

Einen maßgeblichen Anteil hieran hatte Jugendleiter Florian Richter, der es mit einem abwechslungsreichen Programm verstanden habe, den Fischernachwuchs zu begeistern. Im neuen Vereinsjahr wird die Jugend von Andreas Dammann betreut, der kommissarisch das Amt des Jugendwartes übernahm, nachdem Florian Richter sich ebenfalls kommissarisch als neuer Wirtschaftsleiter zur Verfügung stellte. Aus beruflichen Gründen gab Norbert Grunwald die Wirtschaftsleitung ab. Im Jahresrückblick ging Markus Braun auf die Aktivitäten ein.

Dies waren etwa das Anfischen, Königsfischen, Nachtfischen und Abfischen, sowie das Forellenräuchern zu Ostern, das zweitägige Fischerfest, der Fischbesatz und die Rhyuferputzete zusammen mit der DLRG und dem Wassersportclub. Nicht ganz zufrieden zeigte er sich über die Unterstützung und Teilnahme der Mitglieder.

Obwohl er im Rückblick auch der Gemeinde Dank für ihre Unterstützung aussprach, fand er doch kritische Worte bezüglich des immer noch nicht offenen Rheinuferweges zwischen dem Grether-Brünnle und der Salzlände. Der Weg wurde 2012 gesperrt, da er wegen von Bibern angefressener Bäume nicht begehbar war. Seinerzeit sollte dieses Manko innerhalb von einigen Monaten behoben werden.

Inzwischen könne er schon seit fünf Jahre nicht mehr genutzt werden. Zugesagte Gespräche zwischen Gemeinde, BASF, Fachbehörden und dem Fischereiverein hätten nicht stattgefunden. Auch der frühere Vorsitzende Werner Lämmlin bezog Stellung: Der Fischereiverein zahle für das Rheinlos zwischen Altrhein und Hörnle eine beachtliche Pacht an den Staat . Von der rund 2,7 Kilometer langen Rheinuferstrecke des Rheinloses 18 seien jedoch derzeit 80 Prozent für die Fischer nicht zugänglich. Verhandlungen zur Kürzung der Pacht seien in die Wege geleitet. Annette Grether sagte als Bürgermeisterstellvertreterin zu, das Thema in den Sitzungen im Gemeinderat anzusprechen.

Einen guten finanziellen Abschluss unter das Vereinsjahr zog Kassenwart Michael Körner, während für den verhinderten Gewässerschutzwart Frank Hausin, der stellvertretende Vorsitzende Klaus Leisinger Bericht über den Fischbesatz sowie auf die derzeit noch einige Monate laufende Fischfangregistrierung beim Kraftwerk Wyhlen einging, bei der die Fischvielfalt an allen vier Kraftwerken am Hochrhein ermittelt wird. Ein besonderes Präsent, sowie die Ehrenurkunde für 60-jährige Mitgliedschaft durfte Heinz Tscheulin entgegennehmen. Er war von 1977 bis 1987 erster Vorsitzender des Fischereivereins. Die Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft von Hanspeter Kist wird nachgeholt, da dieser krankheitsbedingt nicht anwesend war.

Grenzach-Wyhlen hat derzeit 121 Mitglieder (aufgeteilt in 68 Aktive, 43 Passive und 10 Jugendliche).