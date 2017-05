Grenzach-Wyhlen Ehrenamt: Flüchtlingshilfe passt sich an

Vor einem Jahr lief die Hilfe für neu eingetroffene Flüchtlinge auf Hochtouren. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer fanden sich im Helferkreis Amiko zusammen, um notwendige Unterstützung zu organisieren. Inzwischen hat sich die Situation grundlegend geändert.

Grenzach-Wyhlen – Vor einem Jahr lief die Hilfe für neu eingetroffene Flüchtlinge auf Hochtouren. Ende Februar war die neue Gemeinschaftsunterkunft eröffnet und voll belegt worden, mehr als 100 ehrenamtliche Helfer fanden sich im Helferkreis Amiko zusammen, um notwendige Unterstützung zu organisieren. Inzwischen hat sich die Situation grundlegend geändert.

Die Gemeinschaftsunterkunft ist nur noch etwa zur Hälfte belegt und etliche der 2016 hier Angekommenen wohnen jetzt in der Gemeinde. Obwohl die hier lebenden Flüchtlinge viele Angelegenheiten selbständig erledigen, benötigen sie weiterhin Unterstützung. Für den Helferkreis Amiko sind alle diese Veränderungen Anlass, nun auch die ehrenamtliche Tätigkeit auf die neuen Bedingungen anzupassen. Deshalb trafen sich am Montagabend etwa 50 ehrenamtliche Helfer mit Vertretern der Gemeinde. Bürgermeister Tobias Benz freute sich, dass im Laufe des vergangenen Jahres zahlreiche Partnerschaften zwischen Flüchtlingen und Helfern entstanden. „Leider gibt es bisher keine verbindlichen Aussagen des Landkreises, wie lange die Gemeinschaftsunterkunft noch bestehen wird, das kann bis Ende dieses, aber auch bis Ende nächsten Jahres sein“, sagte er.

Wichtig sei, dass all jene, die als Asylbewerber anerkannt sind oder Bleiberecht erhielten, danach dezentral in der Gemeinde untergebracht werden. Derzeit seien alle verfügbaren Wohnungen belegt, die Gemeinde hat 30 Wohnungen für diesen Zweck angemietet. Benz sagte, er empfehle, Familien aus der Gemeinschaftsunterkunft anschließend möglichst auch in Grenzach-Wyhlen unterzubringen, um entstandene Bindungen nicht abbrechen zu lassen.

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde erarbeiteten in mehreren Gruppen Möglichkeiten für neue Formen der Flüchtlingsarbeit. Vor allem ging es darum, das Potential der ehrenamtlichen Integrationsarbeit genau zu beschreiben. Deshalb sollen neue Organisationsformen gefunden werden. Ergebnis waren viele Vorschläge, so soll die innere Struktur des Helferkreises Amiko den neuen Erfordernissen angepasst werden. Da an der Diskussion auch zahlreiche Flüchtlinge teilnahmen, kamen sehr praktikable Ideen auf. Am Ende konnten alle Teilnehmer Punkte vergeben, um die Ideen zu bewerten.

Den größten Zuspruch erhielten die Vorschläge für Firmenpraktika und Patenschaften mit Unternehmen, die in enger Partnerschaft mit dem Handwerker- und Gewerbeverein eingerichtet werden könnten. Ebenso häufig wurde – sowohl von Einwohnern als auch von Flüchtlingen selbst – vorgeschlagen, Asylbewerber viel stärker als bisher in die Integration von Neuankömmlingen einzubeziehen. Auch solle der bestehende Helferstammtisch beibehalten und intensiviert werden, um die Kommunikation untereinander zu verstärken.

Ulrike Williams, Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft, hatte zuvor noch darauf hingewiesen, dass neben der Sprachausbildung die Anleitung für das Alltagsleben weiter ausgebaut werden sollte. Bereits einfache Begleitung bei Behördenkontakten könne viel Sicherheit vermitteln und auch für künftiges selbständiges Handeln Mut machen.

In diesen Tagen leben etwa 100 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft, davon etwa 25 Kinder und Jugendliche. Die Befindlichkeiten seien sehr unterschiedlich, während bestätigte Asylbewerber optimistisch ihr Leben gestalten, komme bei abgelehnten Flüchtlingen Frust und Mutlosigkeit auf. Benz sprach allen ehrenamtlichen Helfern seinen Dank aus.