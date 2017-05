Grenzach-Wyhlen Edeka-Markt in der Grenzacher Markgrafenstraße wird schließen

Aus wirtschaftlichen Gründen wird das Unternehmen Edeka Südwest seine Filiale schließen.

Der Edeka Neukauf in der Grenzacher Markgrafenstraße wird schließen. Der Mietvertrag wurde zum Ende des Jahres gekündigt. Das Ende des Nahversorgungsmarkts wird aber schon früher erwartet. „Der Neukauf in der Markgrafenstraße 1 in Grenzach-Wyhlen wird im Laufe des Jahres 2017 aus wirtschaftlichen Gründen schließen, ein genauer Termin steht noch nicht fest“, heißt es aus der Zentrale von Edeka Südwest in Offenburg. Die 16 Mitarbeiter des Markts seien bereits informiert und würden „über die weiteren Entwicklungen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Zudem erhalten sie alle ein Arbeitsplatz-Angebot in den umliegenden Edeka-Märkten.“

Der Markt wurde Ende der 1980er Jahre eröffnet. Edeka Südwest ist dort Mieter. Der Vermieter hat sich laut Bürgermeister Tobias Benz vor zwei Wochen gemeldet, um der Gemeinde seine Bereitschaft zu signalisieren, einen den Interessen Grenzach-Wyhlens zukömmlichen Nachmieter zu suchen. Benz war bis Mittwoch noch nicht von Edeka informiert worden. Er bedauerte die Entscheidung des Konzerns, den Laden mit 835 Quadratmetern Verkaufsfläche zu schließen. Er sei ein wichtiger Standort für die Nahversorgung in Grenzach. „Hand in Hand mit dem Vermieter werden wir die zukünftige Nutzung angehen“, sagte Benz.

Die Gemeinde werde „alles in unserer Macht Stehende tun, um eine gute Nachfolgeregelung für den Neukauf zu finden“. Lasse sich dort kein Lebensmitteleinzelhandel aufgrund der limitierten Verkaufsfläche ansiedeln, werde die Gemeinde den Fokus auf die Neue Mitte Grenzach legen, bei der Ende des Jahres die ersten Grundstücke vermarkten werden. Dort könnten ein Drogeriemarkt und ein Lebensmittelmarkt entstehen, um langfristig die Nahversorgung in Grenzach zu gewährleisten.