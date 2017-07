Grenzach-Wyhlen Edeka-Markt in Grenzach schließt für immer seine Pforten

Edeka-Markt in Grenzach schließt für immer seine Pforten

Einen Preisnachlass von bis zu 20 Prozent gab es am letzten Öffnungstag am vergangenen Samstag. Wie Kunden und Mitarbeiter auf die Schließung reagieren

Der beliebte Grenzacher Edeka-Markt im Kreuzungsbereich der Hauptstraße, Jakob-Burckhardt-Straße, Basler Straße und Markgrafenstraße hat für immer seine Pforten geschlossen. Am Samstag hatte der Markt, der unter dem Begriff Neukauf firmierte, zum letzten Mal geöffnet und lockte seine Kundschaft mit Preisnachlässen bis zu 20 Prozent.

Schon von außen war dem Einkaufsmarkt anzusehen, dass das geschäftige Treiben, das sich bisher gerade am Samstag vor dem Markt abspielte, von nun an ein Ende haben wird. Nur wenige Passanten waren daher am Samstagvormittag vor dem Laden zu sehen, während im Innern bereits eine gewisse Grabesstille vorherrschte und nur wenige Besucher vor vielen bereits leergeräumten Regalen zu sehen waren.

Alle bedauerten die Schließung des Einkaufsmarktes; bei vielen klang auch etwas Wehmut mit. Ralf Wenzel aus dem schweizerischen Frenkendorf sagte, er habe die Einkaufsmöglichkeit genutzt, seit seine Mutter in einem Seniorenheim in Grenzach-Wyhlen untergebracht ist. Er lobte die günstige Lage und die beschauliche und gemütliche Atmosphäre. Martina Cipollone, Kassiererin im Markt, sagte, dass der Grenzacher Neukauf über elf Jahre für sie eine zweite Heimat gewesen sei. Sie bestätigte die familiäre Atmosphäre: Auch mit den Kunden habe man ein sehr freundschaftliches Miteinander gepflegt. Immerhin habe sie bereits eine neue Stelle gefunden.

Noch schnell ein Schnäppchen machte indes Filomena Nufrio aus Grenzach-Wyhlen. Sie nutzte die Preisreduktion, um die Restbestände an Shampoo zu erwerben. Die Mitarbeiterin Nicole Maragliano bemängelte den Umgang der Unternehmensleitung mit dem Personal des Einkaufsmarkts. Entgegen den Berichten in den Tageszeitungen, wonach die Beschäftigten rechtzeitig von den Plänen der Marktschließung erfahren hätten, hätten sie und ihre Kollegen erst viel später aus den Zeitungen erfahren, das ihr Arbeitsplatz in Grenzach künftig wegfallen werde. Sie selbst habe sich nun arbeitssuchend melden müssen und hoffe, über das Arbeitsamt eine Umschulung zu machen.