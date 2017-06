Grenzach-Wyhlen Drei Mal hintereinander wurde im Schwimmbadkiosk eingebrochen

An den beiden zurückliegenden Wochenenden wurde drei Mal in den Kiosk des Grenzacher Freibads eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits von Freitagnacht auf Samstagmorgen (16. auf 17. Juni) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Freibads in der Rheinallee. Sie schoben am dortigen Kiosk einen Rollladen hoch und drangen gewaltsam in den Kiosklagerraum ein.Anschließend entwendeten sie mehrere Dosen Energiedrinks, Eis und Chips im Wert von etwa 50 Euro.Am vergangenen Wochenende (Samstag auf Sonntag) wurde erneut versucht, in den Kiosklagerraum einzubrechen. Als dies nicht gelang, versuchten sie es in der darauffolgenden Nacht erneut. Dies gelang wieder nicht und die Täter blieben ohne Beute.In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zum dritten Einbruch. Mit einem offenbar mitgebrachten Werkzeug gelang es den Tätern, gewaltsam in den Kiosklagerraum einzubrechen.Dort entwendeten sie wiederum mehrere Dosen Energiedrinks und Eis im Wert von etwa 60 Euro. Unweit des Kiosks legten die Täter eine Grillstelle an, an der sie zuvor aufgefundene Europaletten verbrannten.An der Grillstelle wurde ein Paar Badeschlappen zurückgelassen, das ebenfalls aus dem Lagerraum des Kiosks stammen könnte.Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07624/98900).