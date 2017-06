Grenzach-Wyhlen Dieter Hieber: Ein wesentlicher Faktor ist die Größe"

Ein Interview mit dem Inhaber der Hieber-Märkte, Dieter Hieber, über die Schließung des Neukauf-Markts in Grenzach, über Verkaufsflächen und Geschäftsmodelle

Herr Hieber, ein Geschäft in bester Zentrumslage, direkte Nähe zur Schweiz und die Bushaltestelle der Linie 38 vor der Tür. Müsste der Laden nicht eigentlich brummen statt aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen?

Hieber: Es gehört mehr zu einem funktionierenden Geschäft als die gute Lage. Ein wesentlicher Faktor ist die Größe, also die Fläche, die für den Verkauf zur Verfügung steht. An einem so kleinen Standort mit rund 830 Quadratmetern kann man die Leistung und das Sortiment nicht mehr richtig darstellen. Wenn ein Kunde die Wahl hat, zu einem großen Markt mit 2000 Quadratmetern zu gehen mit vollem Sortiment, wo der Einkauf zum Erlebnis wird, oder in einen kleineren Laden, dann wird er den Größeren wählen. In den kleinen Markt gehen dann nur noch die Anwohner, um einzelne Teile zu kaufen. Davon kann man nicht leben. Die Geschäfte werden immer größer.

Aber es gibt doch gesellschaftlich eine Gegenbewegung, den Trend zurück zum Tante-Emma-Laden mit regionalen Produkten ...

Das ist richtig. Diesen Trend zum Regionalen, weg von der industriell gefertigten Massenware und den ganz großen Marken kann man feststellen. Darum gibt es auch immer mehr Hofläden oder Foodtrucks. Ich habe die Hoffnung, dass wir dadurch wegkommen von der „Geiz-ist-geil“-Mentalität. Allerdings muss man auch sagen, dass solche kleinen Geschäfte auftauchen und oft auch schnell wieder verschwinden. Bei Hofläden ist das anders, da ist der Raum ohnehin da. Aber einen Laden in der Stadtmitte zu hohen Konditionen zu mieten, dürfte für einen kleinen Händler schwierig sein.

Wäre es denn etwas für Sie?

Für uns von der Geschäftsführung ist der Aufwand für einen kleinen Laden mindestens so groß wie für einen großen Markt. Wenn bei vier Mitarbeitern mal einer krank wird, muss man sofort schauen, wie man darauf reagiert. Im großen Markt finden sich schneller Lösungen. Man könnte sagen, es ist der gleiche Aufwand für wenig finanziellen Spaß. Und bei den Mieten in Grenzach kann ich sagen, dass es nichts für uns ist.

Also kein Lädele wie das in Wyhlen?

Mit dem Lädele-Konzept, mit dem mein Vater auch an kleineren Standorten die Nahversorgung der Bürger gewährleisten wollte, gelangt man auch an Grenzen. Zumal für die Familie Hieber drei Geschäfte in einem Ort eine große Herausforderung wären. Bis zum großen Markt sind es vom Neukaufstandort ja gerade 1000 Meter. Viele Orte fragen bei uns an, ob wir nicht ein Lädele bei ihnen eröffnen könnten. Viele dieser Orte haben in den vergangenen 20 Jahren Discounter und Drogeriemärkte angesiedelt und damit auch dafür gesorgt, dass Vollsortimenter sich zurückgezogen haben. Man muss sich natürlich Gedanken machen, wie man eine immer älter werdende Gesellschaft auch in abgelegeneren Orten gut versorgt. Ein Weg wären Online-Bestellungen mit Anlieferungen an einen zentralen Platz im Ort. Damit werden wir uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Aber für Grenzach ist das natürlich keine Lösung.

Sie haben angedeutet, dass das Lädele in Wyhlen ihnen finanziell keinen großen Spaß machen würde. Heißt das, der Standort steht zur Disposition?

Wir sind Kämpfer. Wir haben den Laden eröffnet und dafür tolle Resonanz bekommen. 2013 haben wir die Verkaufsfläche um 130 Quadratmeter auf 660 Quadratmeter erweitert und mehr als 100 000 Euro investiert. Wir wollen das Lädele gerne weiter betreiben, haben auch den Mietvertrag verlängert, aber wir brauchen die Unterstützung von den Bürgern. Mir ist es wichtiger, dass die Wyhlener ins Lädele gehen als in den großen Markt. Der läuft sowieso. Aber das Lädele wirft weder Gewinn ab noch ist es ein großes Verlustgeschäft. Kampflos gibt niemand auf, aber wenn ein Markt über viele Jahre Verluste schreibt, dann wirft man irgendwann das Handtuch.

Kommen wir zurück zum Neukauf: Werden Sie nach der Schließung Mitarbeiter übernehmen? Stehen die danach schlechter da?

Wir haben noch keine diesbezügliche Anfrage von Edeka Südwest. Wenn wir Mitarbeiter übernehmen, dann übernehmen wir die Kräfte Eins zu Eins mit allen Rechten und Jahren der Betriebszugehörigkeit. Das läuft alles in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft von Edeka-Südwest. Wir haben viele übernommene Mitarbeiter, die sehr glücklich sind bei uns. Es ist Blödsinn zu sagen, mit der Schließung gehe es darum, die Mitarbeiter schlechter stellen zu können.

Zur Person

Dieter Hieber ist 46 Jahre alt und Inhaber der mehrfach ausgezeichneten Kette mit zwölf Standorten. Sein Vater Jörg Hieber hat in den 50er Jahren mit einem 50-Quadratmeter- Laden in Höllstein das Unternehmen gegründet, in dem aktuell etwa 1000 Mitarbeiter beschäftigt sind.