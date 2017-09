Grenzach-Wyhlen Die interne Arbeit sieht kaum einer

Serie: Grenzach-Wyhlen Tag und Nacht. Bürgermeister Tobias Benz nutzt Sommer für perspektivische Arbeit

Grenzach-Wyhlen – Ferienzeit ist Reisezeit. Und trotzdem sind ganz viele Menschen Zuhause geblieben und sorgen dafür, dass die Welt sich weiterdreht – und das rund um die Uhr, Tag und Nacht. In einer Sommerserie begleiten wir Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sind. Heute: Bürgermeister Tobias Benz.

12.07 Uhr: Hinter Tobias Benz liegen eine Stunde spielen mit seiner kleinen Tochter, dreieinhalb Stunden Termine und etwa sechs Espressi. „Die brauche ich schon als Muntermacher. Vor allen Dingen wenn’s mal wieder länger ging oder geht“, sagt der Rathauschef und stellt das Tässchen vorsichtig ab. „Das hab’ ich in Italien im Urlaub gekauft, fand ich ganz hübsch.“ Einen langen Urlaub hat Benz diesen Sommer nicht gemacht und stattdessen die ruhigere Zeit genutzt, um ein paar Dinge aufzuarbeiten und eher perspektivisch zu planen. Wenn Projektpartner, Behördenvertreter und viele eigene Mitarbeiter in den Ferien sind, fährt auch im Rathaus alles einen Gang runter. Vor der Sommerpause allerdings ist an Durchatmen nicht zu denken. „Juni und Juli waren wirklich heftig“, gibt Benz zu. Denn was da nicht auf den Weg gebracht wurde, hat kaum Chancen, vor Weihnachten erledigt zu sein. Und erledigen will der junge Rathauschef in seiner Gemeinde viel. „Es gibt bestimmt Kollegen, die sich mehr aus dem operativen Geschäft rausziehen.“ Die den Schwerpunkt ihres Berufs eher in den repräsentativen Aufgaben sehen – und so auch wahrgenommen werden. Doch was tut ein Bürgermeister abseits der Einweihungen, Spatenstiche, Gemeinderatssitzungen und Vereinsfestbesuche? „Meine Freunde fragen mich das auch ab und zu: Was machst du eigentlich den ganzen Tag“, sagt der 34-Jährige und muss lachen.

Mit gerade mal 32 wurde Benz Chef von 200 Mitarbeitern – eine große Herausforderung: Organisations- und Personalentwicklung, regelmäßige Treffen mit Amts-und Abteilungsleitern bis hin zu Fragen arbeitsrechtlicher Natur. „Bei so vielen Mitarbeitern bleiben Problemfälle natürlich nicht aus.“ Diese Arbeit nach innen werde von den Bürgern eher weniger wahrgenommen. Dass er für die auch ein offenes Ohr hat, ist für Benz Teil des Jobprofils. „Ich möchte schon ein Bürgermeister zum Anfassen sein, den man auch ansprechen soll, wenn mal der Schuh drückt.“ Deshalb bleibt Benz bei Festen oder Veranstaltungen auch gerne mal länger als es der offizielle Teil von ihm verlangt.

12.37 Uhr: Eine halbe Stunde ist rum, Benz guckt ganz kurz auf die Uhr. Er hat noch Zeit, der nächste Termin ist für 13.30 Uhr angesetzt. Da wird er sich mit Fachbereichsleitern zusammensetzen. Dann, so der Plan, will er seine Telefonliste abarbeiten und noch zwei Briefe schreiben. Um 17.30 Uhr wird Benz am Hafenfest in Basel erwartet. „Dort kann ich viele Schweizer Kollegen treffen und netzwerken.“

Zu solchen Terminen nimmt er gerne auch mal Frau und Tochter mit. Denn die müssen häufig auf Benz verzichten – seine Wochenarbeitszeit beträgt zwischen 60 und 80 Stunden. „Meine Frau ist da ganz toll und unterstützt mich.“ Benz macht das große Pensum nichts aus. „Sonst hätte ich mich auch nicht für diesen Beruf entschieden.“ Von seinem Vater, Dezernent im Ortenaukreis, ist er lange Arbeitstage gewohnt. „Der kam auch nicht um Punkt 17 Uhr nach Hause. “ Bei Benz wird es häufig 22 Uhr, wenn Gemeinderatssitzungen anstehen, auch mal später. Sein Privatleben organisiert er dann schon mal in der Nacht, trifft Verabredungen mit Freunden oder plant Familienzeit. „Ich versuche schon, einige Wochenenden komplett freizuhalten und kommuniziere das dann auch so.“

Bereut hat Benz seine Berufswahl dennoch nicht einen Tag. „Es macht mir große Freude, Dinge zu entwickeln und auf kommunaler Ebene sieht man auch relativ schnell die Folgen seines Handelns.“ Aber natürlich hat auch er Momente, wo er mal ganz tief durchatmen muss. Wenn übergeordnete Vorschriften und Gesetze Projekte verzögern. Oder Ergebnisse lange auf sich warten lassen. „Ich würde mir in vielen Fällen mehr Eigenverantwortung für die Kommunen wünschen.“

13.07 Uhr: Noch 23 Minuten bleiben Benz. Mittagspause. Was gibt’s? „Heute nichts, ich schau mir noch ein paar Sachen an“, sagt Benz, rückt seinen Stuhl zurecht und lacht.