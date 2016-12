Grenzach-Wyhlen Die alte Schmiede: Ein fast vergessener Ort

In der alten Schmiede glüht kein Eisen mehr. Angerostetes Werkzeug und funktionierende Esse

Grenzach-Wyhlen – Die alte Schmiede an der Ecke Bundesstraße 34 und Bergstraße in Wyhlen ist ein fast vergessener Ort. Wo früher das lebendige Zentrum Wyhlens war, Pferde und Ochsen beschlagen wurden, der Wagner die Räder mit Eisen armieren ließ und man beim Schmied August Philipp, oder vor 1936 bei seinem Vater Oswald Philipp Eisenarbeiten in Auftrag gab, ist heute von außen kaum etwas zu sehen. Doch die Schmiede selbst steht noch. Paula Pusz, die Tochter des letzten Schmiedes, öffnet einmal im Jahr die Tür für Ewald Kaiser zu den Wyhlener Dorfführungen.

Für den Besuch unserer Zeitungg hat sie noch einen besonderen Schatz hervorgeholt: Das alte Rechnungsbuch der Schmiede. Paula Pusz erinnert sich gut an die Geräusche und Gerüche, mit denen sie aufgewachsen ist. Der Schlag des Hammers auf den Amboss war allgegenwärtig und wurde vom Großvater auch zur Kommunikation eingesetzt. „Wenn der Opa jemanden brauchte, um ihm etwas anzuhalten, hat er sieben Mal am Stück geschlagen“, erinnert sich die heute 76-Jährige. Selbst das Stillen habe die Großmutter dann sofort unterbrechen müssen. „Die Schmiede war das Auskommen der ganzen Familie“, sagt Pusz.

Ebenfalls bis heute präsent ist in ihrem Kopf der Geruch des rauchenden Horns, wenn das heiße Eisen auf den Pferdehuf gelegt wurde. „Das schmecke ich heute noch“, sagt sie. Tatsächlich sollte mit diesem Geruch die alte Schmiede auch schließen: „Der letzte Akt war, dass der Vater ein kleines Pony aus Grenzach beschlagen hat“. Das muss 1976 gewesen sein, vor genau 40 Jahren – und genau 40 Jahre nachdem Puszs Vater August Philipp den damals florierenden Betrieb 1936 von seinem Vater übernommen hatte. „Die Schmiede war der erste Betrieb im Ort, der elektrifiziert wurde“, erzählt Ewald Kaiser. Er hat früher als Kind oft zugesehen, wenn vor der Schmiede die Pferde beschlagen wurden. Besonders beeindruckend fand er es, wenn die großen Wagenräder aus Holz mit Eisen versehen wurden. „Vier Leute haben im Takt geschlagen“, erinnert er sich. Und: „Das Holz der Räder hat gebrannt vor Hitze.“

Gegenüber der Schmiede lief damals der Bergstraßbach, der extra aufgestaut worden war, um die Wagenräder darin zu löschen und abzukühlen. Paula Pusz arbeitete als Kind schon mit. Selten in der Schmiede selbst, oft aber wurde sie losgeschickt, um den Kunden die Rechnungen zu bringen und das Geld einzutreiben. „Ich wusste genau, wer gleich zahlen würde, wo man mehrmals wiederkommen musste oder wo es zehn Pfennig extra für mich gab“, erzählt sie. Kaiser fügt hinzu: „Zehn Pfennig war für uns eine Menge.“

Die Schmiede in der Bergstraße war eine ausgewiesene Huf- und Wagenschmiede. Ewald Kaiser hat nachgeschaut: 1932, also zu Zeiten, als noch Paula Pusz’ Großvater die Schmiede betrieb, gab es in Wyhlen 85 Landwirte und 14 auf dem Rührberg. Da ging die Arbeit nicht aus. Der Schmied reparierte auch landwirtschaftliche Maschinen, richtete den Pflug oder die Egge und produzierte Nägel und Werkzeug. Es gab zwei Schmieden alleine in Wyhlen. Und wenn das Tagwerk in der Schmiede getan war, entspannte Paula Pusz’ Vater August Philipp in den Reben oder mit seiner kleinen Landwirtschaft, die er nebenbei betrieb. Ein Leben voller Arbeit. Doch die Welt stand nicht still. Die fortschreitende Elektrifizierung und Motorisierung, der Rückzug aus der Landwirtschaft und der Abbau von Vieh sorgten dafür, dass die Kunden der alten Schmiede wegbrachen. „Der Vater hat sich andere Aufgaben gesucht“, erzählt Pusz.

Auch heute noch würde man bei Spaziergängen durch Wyhlen an vielen Zäunen vorbeikommen, die der Vater gemacht hat. Als das letzte Pony 1976 beschlagen und die Esse abgekühlt war, verschwand damit ein Handwerk, ohne das die dörfliche Gemeinschaft über Jahrhunderte nicht ausgekommen war. Ein Stück der Schmiede wurde abgetrennt und in den Wohnbereich integriert. Der schwere Federhammer wurde abgebaut, einige der Werkzeuge fanden neue Besitzer. Aber im Großen und Ganzen ist die Schmiede weiterhin so, wie sie vor 40 Jahren geschlossen wurde. „Schmiede das Eisen, so lange es glüht“, steht auf einem Schild, das drinnen hängt. In der alten Schmiede glüht schon lange kein Eisen mehr.

Ewald Kaiser freut sich umso mehr über das alte Rechnungsbuch, das Pauls Pusz für den Zeitungstermin hervorgeholt hat. Zu jedem Namen weiß er eine Geschichte. „Das Buch ist ein Schatz“, sagt er freudig und blättert bis zum Ende. „Das ist meine Schrift“, sagt Paula Pusz. Kurz vor Ende der Schmiede hat sie die Bücher geführt. Auf die Frage, was aus der alten Schmiede wird, wenn sie einmal nicht mehr ist, zückt Paula Pusz die Schultern. „Nichts“, sagt sie.