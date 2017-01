Grenzach-Wyhlen Die Orgel ist wieder schimmelfrei

Experten haben das Kircheninstrument in der evangelischen Kirche Grenzach in den vergangenen Tagen professionell gereinigt.

Die vergangenen Tage blieb die Orgel in der evangelischen Kirche in Grenzach vollkommen still. Experten haben sie geöffnet und teilweise auseinandergenommen, weil eine ganz spezielle Reinigung erfolgen musste.

Dabei ging es nicht um gewöhnlichen Schmutz, sondern um Schimmel. In den feinen Stimmritzen der Orgelpfeifen hatten sich mehr oder minder dicke Schichten eines schädlichen Schimmelpilzes abgesetzt. In der Orgel finden die Sporen ein sehr günstiges Klima, um sich schnell zu vermehren. Schimmel gedeiht besonders gut bei hoher Luftfeuchtigkeit, wenig Sonnenlicht und stehender Luft. Genau diese Bedingungen herrschen in der Orgel. Eine Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit liegt in den teilweise ziemlich nassen Grundmauern der Kirche, was wiederum durch das vom Berg her drückende Grundwasser verursacht wird. Nachdem diese Bedingungen bereits wenige Jahre nach Erbauung des Instruments zum massiven Schimmelbefall führten, war die Orgel bereits 2011 gereinigt und speziell behandelt worden.

Erst vor wenigen Wochen teilte die Orgelbaufirma Goll aus Luzern in einem aktuellen Gutachten der Kirchengemeinde mit, dass erneut Schimmel um sich greift. Deshalb veranlasste die Gemeinde kurzfristig eine erneute Reinigung.

„In den Kernspalten, das sind die mitunter kleinen Vertiefungen in den hölzernen Pfeifen, lagert sich Staub ab und dieser wird zum guten Nährboden,“ erklärte Orgelbauer Christian Kubli. „Darauf gedeiht der Schimmel prächtig. Deshalb haben wir die Pfeifen zunächst mechanisch und anschließend mit einer Speziallösung gereinigt.“

Um einen neuen Schimmelbefall möglichst lange zu vermeiden, erfolgte noch eine vorsorgliche Behandlung. Das Wachstum von Schimmel soll in Zukunft dadurch deutlich verlangsamt werden, indem zwei kleine Ventilatoren eingebaut wurden, die künftig während der Nachtstunden die Luft umwälzen. Außerdem wurden zwei kleine Verkleidungen nicht mehr einbaut.

Kubli kennt die Grenzacher Orgel bestens, war er doch schon an ihrem Bau vor 15 Jahren beteiligt. Der Wohlklang der Orgel sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass mehr als 100 hölzerne Pfeifen aus der alten Haas-Orgel aus dem Jahr 1837 ins neue Instrument mit eingebaut wurden. Auch zwei alte Keilbälge, die Luft zum Spiel eindrücken, stammen noch von der ersten Orgel. Diese war seinerzeit überhaupt die erste, die der aus dem badischen Laufenburg stammende Wanderorgelbauer Friedrich Haas errichtete hatte. So wie diese wurde auch die neue Orgel als mechanisches Pfeifeninstrument ausgelegt.

Frisch gereinigt und gestimmt steht die Orgel dann am Sonntag wieder für den Gottesdienst in der evangelischen Kirche bereit.