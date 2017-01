Grenzach-Wyhlen Diamantener Meisterbrief für Siegfried Grether

Siegfried Grether erhält eine ganz besondere Auszeichnung. Sein langjähriger Mitarbeiter Heiko Arnold ist seit 40 Jahren im Grenzacher Betrieb.

Eine ganz besondere Auszeichnung konnte dieser Tage Siegfried Grether, Gründer der gleichnamigen Maschinen- und Rollladenbaufirma in Grenzach, entgegen nehmen. Ihm verlieh die Handwerkskammer Freiburg den diamantenen Meisterbrief und würdigte den Maschinenbaumeister für dessen engagiertes und arbeitsreiches Berufsleben.

Siegfried Grether gründete sein Unternehmen im Jahr 1970 und war über zwei Jahre hinweg im Bereich des Maschinenbaus tätig. Zwei Jahre später kam der Rollladenbau hinzu, der bis heute etablierter Geschäftsbereich ist. Grether hat in seinem langen Berufsleben hart gearbeitet, was er jedoch seit seiner Jugend gewohnt war. Wichtig war ihm als selbständiger Unternehmer neben vollen Auftragsbüchern immer die Ausbildung junger Menschen. Und so haben in all den Jahren, in denen Grether das Unternehmen leitete, zahlreiche junge Leute eine Ausbildung erfolgreich absolvieren können. Einige von ihnen sind heute selbst erfolgreiche Unternehmer.

Wie körperlich anstrengend der Beruf des Maschinen- und Rollladenbauers ist, lässt eine Anekdote aus Grethers langem Berufsleben erahnen. Einmal sei ein Mitarbeiter zu ihm gekommen und klagte über massive Rückenbeschwerden. Kurzerhand holte Grether daraufhin eine Schnapsflasche, der Mitarbeiter musste sich auf einen Tisch legen, und sein Chef rieb ihm mit dem Hochprozentigen den Rücken ein. Schon nach kurzer Zeit habe der Mann weiterarbeiten können und die Rückenbeschwerden seien verschwunden gewesen.

Die Auszeichnung mit dem diamantenen Meisterbrief empfindet Grether als tolle Sache. Vor allem aber sei es für ihn auch eine Auszeichnung, die ihn an Zeiten erinnert, als er noch selbst hart arbeiten musste. Heute ist der 80-Jährige froh, dass sein Sohn Siegfried junior das Unternehmen im Jahr 1999 übernahm und bis heute zu einem innovativen und erfolgreichen Betrieb ausbauen konnte.

Besonders erfreut zeigt er sich aber auch über seinen ehemaligen Auszubildenden und langjährigen Mitarbeiter Heiko Arnold. Er feierte 2016 seine 40-jährige Firmenzugehörigkeit und blickt damit auf ein Berufsleben zurück, das im Familienbetrieb weit mehr als ein formales Arbeitsverhältnis darstellt. Arnold ist zu so etwas wie einem Aushängeschild für den Handwerksbetrieb geworden, den fast alle kennen und dessen Fleiß und Fachkenntnis beispielhaft für den Grenzacher Familienbetrieb sind. Arnold hat gemeinsam mit Grether junior die Ausbildung absolviert – beim Senior, wie Arnold schmunzelnd sagt. Er lobt die familiäre Atmosphäre, das hervorragende Betriebsklima und die Art, selbstverantwortlich und als Vorarbeiter seine Arbeit ausüben zu können. Darüber hinaus schätze er sehr, dass ihm der Chef jederzeit den Rücken freihalte, was für ihn gegenüber dem Chef ebenso selbstverständlich sei. Grether junior sieht in seinem Vater ein Vorbild und zeigt sich ebenso stolz auf die Basis und die Werte, die sein Vater ihm mit dem Handwerksbetrieb übergeben hat. Diesen Werten fühle er sich in besonderer Weise verpflichtet, setze in Bezug auf sein Betrieb aber darüber hinaus auf Innovation und Fortschritt, was den Handwerksbetrieb schon jetzt auszeichne.

Für die Zukunft wünschen sich Firmengründer Siegfried Grether, sein Sohn Siegfried junior und auch der wichtigste Mitarbeiter und Freund des Familienbetriebes, Heiko Arnold, vor allem Gesundheit, ein weiterhin intaktes und familiäres Miteinander und Zufriedenheit.

verleiht für 40-jährige Meisterjubiläen den goldenen Meisterbrief, für 50 Jahre den diamantenen und für 60 Jahre den eisernen Meisterbrief.