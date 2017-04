Grenzach-Wyhlen Der Buchsbaumzünsler ist zurück

Es gab Zeiten, da hätte der Buchsbaumzünsler gute Chancen gehabt, zum Unwort, ja Untier des Jahres gewählt zu werden. Dann war es etwas ruhiger um den gefräßigen Schädlingen geworden – jetzt aber ist er zurück

Es gab Zeiten, da hätte der Buchsbaumzünsler gute Chancen gehabt, zum Unwort, ja Untier des Jahres gewählt zu werden. Dann war es etwas ruhiger um den gefräßigen Schädlingen geworden – jetzt aber ist er zurück. Und zwar signifikant stärker, als in den Vorjahren, wie Revierförster Markus Dischinger sagt.

Wirklich weg war er nie, der Buchsbaumzünsler, der wohl aus Ostasien nach Deutschland eingeschleppt wurde und hohe Schäden anrichtet. Allerdings haben sich die Fraßschäden im Wald in den letzten Jahren in Grenzen gehalten, wie Dischinger erklärt. Bedingt durch den milden Herbst und das warme Wetter der vergangenen Wochen vermutet Dischinger, dass eine Generation mehr als üblich geschlüpft ist. „Deshalb haben wir es jetzt mit einem Ausgangsbestand plus X zu tun.“ In der Regel entsteht von Frühjahr bis Spätsommer alle zwei bis drei Monate eine neue Generation von Buchsbaumzünslern.

Der Falter, der selbst nur wenige Tage lebt, legt seine Eier an den Blättern des Buchsbaums ab. Daraus schlüpfen grün-schwarz gepunktete Raupen, die bis zu fünf Zentimeter lang werden und erst die Blätter, dann die Rinde der befallenen Bäume fressen. Im Jahr 2010 hatte eine regelrechte Invasion des Zünslers zu einem verheerenden Kahlfraß im Buchswald geführt, der seit 1939 unter Naturschutz steht. Und seit einigen Jahren auch unter Beobachtung: BUND-Vorstandsmitglied Boris Krause begeht den Buchswald regelmäßig im Rahmen eines privaten Monitorings. Viel mehr kann der Mensch für die Natur nicht tun. „Wir müssen das so hinnehmen“, erklärt Dischinger.

Vor Jahren habe man einmal über eine „großflächige Behandlung mit der Chemiekeule“ nachgedacht, dies aber schnell wieder verworfen – zu teuer und zu hohe Kollateralschäden. Doch nicht nur der Zünsler bereitet Dischinger Sorgen. „Der Wald im Allgemeinen leidet unter der Trockenheit.“ Wegen des regenarmen Winters und Frühjahrs fehlen rund 200 Liter Niederschlag, die die Bäume dringend gebraucht hätten. Wenn es nicht bald ergiebig regnet, bedeute dies für den Wald Stress, so Dischinger.

Außerdem steigt bei extremer Trockenheit die Gefahr, dass sich ein weiterer unerwünschter Gast in den heimischen Wäldern ausbreitet: der Borkenkäfer.

Buchsbaumzünsler

Der Buchsbaumzünsler legt seine hellgelben, linsengroßen Eier auf der Unterseite der Buchsblätter ab. Liegen die Temperaturen konstant über sieben Grad schlüpfen die Raupen. Diese durchlaufen etwa zehn Wochen lang sieben Entwicklungsstadien. Ist es konstant wärmer als 20 Grad beschleunigt sich diese Entwicklung auf drei Wochen. Während man im Buchswald der Natur ihren Lauf lassen muss, können Gärtner einiges gegen den Befall tun. Früherkennung ist dabei das wichtigste Ziel. Daher empfiehlt es sich, im Frühjahr und Sommer die Buchspflanzen zu kontrollieren. Bei kleineren Pflanzen kann man die Schädlinge von Hand absammeln. Bei größerem Befall hilft nur noch der Einsatz von speziellen Insektiziden. Droht der Buchsbaum nach dem Befall abzusterben, kann ein Rückschnitt helfen, die Pflanze zu retten. In Extremfällen muss der Buchsbaum allerdings vernichtet werden. Der Grünschnitt sollte jedoch nicht auf Deponien gebracht, sondern luftdichtverpackt im Hausmüll entsorgt werden. Quelle: www.buchsbaumzuensler.net.