Grenzach-Wyhlen Das erste Häs der Waggis-Clique Grenzach entstand auf einem Bierdeckel

Die Waggis Grenzach feiern ihren 55. Geburtstag. Eine große Party mit Maskenpräsentation findet am Samstag im Haus der Begegnung statt.

55 Jahre alt, aber kein bisschen in die Jahre gekommen – das trifft auf die Grenzacher Clique Waggis zu, die am Samstag mit einer rauschenden Party den besonderen Schnapszahl-Geburtstag feiern wird.

Angefangen hatte alles 1962, als sich sechs Gründungsmitglieder im damaligen Grenzacher Hof getroffen hatten und auf einem Bierdeckel das erste Häs skizzierten. Schritt für Schritt wuchs die Clique und hatte im Gegensatz zu den bisherigen Waggiscliquen als eine der ersten auch Frauen in ihren Reihen. Vieles aus den Gründungsjahren ist inzwischen jedoch in Vergessenheit geraten, da keines der Gründungsmitglieder mehr aktiv ist.

Bis vor etwa zehn Jahren waren die Waggis auch berühmt und berüchtigt für das morgendliche Wecken am Fastnachtssonntag in Grenzach. Nach Beschwerden seitens der Anwohner wurde die Tradition jedoch eingestellt. Andere Traditionen aber haben die Jahre überdauert: zum Beispiel der Bau eines Mottowagens. In diesen aufwändigen Wagen stecken jedes Jahr etliche Stunden Arbeit, aber auch jede Menge Jux und Gaudi. Heute sind es 23 aktive Fastnächtlicher, davon gut die Hälfte vom weiblichen Geschlecht, die in der fünften Jahreszeit so richtig Vollgas geben. Denn von Anfang Januar bis nach der Weiler Bauernfastnacht ist die Truppe fast jedes Wochenende irgendwo zwischen Freiburg und Waldshut unterwegs und der Terminkalender somit durchgehend gefüllt. Manch’ einer wird dann vermutlich auch erstmals ein paar Tage Urlaub brauchen um sich von der anstrengenden närrischen Zeit zu erholen.

Aber auch unter dem Jahr gibt es immer mal wieder ein geselliges Beisammensein, etwa die traditionelle Wanderung am 1. Mai, der Suserbummel im Herbst und sonstige Ausflüge oder Hüttenwochenenden. Fürs Jubiläumsjahr haben sich die Waggis Grenzach noch etwas Besonderes ausgedacht: Nach rund 18 Jahren haben die alten Masken ausgedient.

Erstmals präsentiert werden die neuen Masken auf der großen Jubiläumsparty am kommenden Samstag. Jubiläumsparty am Samstag, 21. Januar, im Haus der Begegnung in Grenzach. Einlass ist ab 20 Uhr und die Karten kosten sechs Euro. Vorverkauf ist zwischen 11 und 13 Uhr im Haus der Begegnung. Neben der Band Edel-Rock haben verschiedene Guggen ihr Kommen angekündigt. Es gibt einen Bierbrunnen und eine Bar.

