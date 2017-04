Grenzach-Wyhlen Das Jugendreferat ist wieder komplett

Seit 1. April hat Mareike Löwner in der Gemeinde eine 60-Prozent-Stelle im Tem von Christoph Richter. Außerdem unterstützt Bufdi Lisa Schwab (Bundesfreiwilligendienst) das Team. Für Löwner ist die Stelle eine Rückkehr zu einem vertrauten Arbeitsplatz

Grenzach-Wyhlen (vep) Das kleine Büro im Erdgeschoss des Rathauses in Wyhlen platzt aus allen Nähten. Beschweren wird sich der Leiter des Jugendreferats Christoph Richter darüber aber nicht: Volles Haus heißt schließlich auch volle Besetzung.

Seit 1. April hat Mareike Löwner in der Gemeinde eine 60-Prozent-Stelle. Außerdem unterstützt Bufdi Lisa Schwab (Bundesfreiwilligendienst) das Team. Für Löwner ist die Stelle eine Rückkehr zu einem vertrauten Arbeitsplatz. Auch sie hat den Bundesfreiwilligendienst im Jugendreferat absolviert und sich auf Honorarbasis im Anschluss weiter um den Jugendraum in Grenzach gekümmert. Weil die Gemeinde ihr zunächst keine Stelle anbieten konnte, war sie in der Nachbarstadt Rheinfelden tätig. „Vermisst hab’ ich Grenzach-Wyhlen aber schon, ich bin sehr froh, dass es nun geklappt hat“, sagt die 25-Jährige.

Froh sind auch Richter und Tarassenko, dass ihre Two-Men-Show jetzt beendet ist. „Wir haben ziemlich viel Überstunden angehäuft“, so Richter. Denn neben dem Jugendhaus, dem Jugendraum, dem Spielmobil, und brandaktuell dem neuen Facebook-Auftritt, bereitet das Team verschiedenen Freizeiten und das Sommerferienprogramm vor. „Aktuell haben wir die Vereine angeschrieben und unsere eigenen Aktionen festgelegt“, erklärt Richter.

Dazu gehört etwa ein Ausflug nach Kaiseraugst, wo die Kinder selbst Brot backen dürfen. Aber auch der Sport kommt nicht zu kurz, im Jahresprogramm finden der Moonsport und die Fußballnächte ebenso Platz wie ein neuer Kletterkurs in der Boulderhalde im Fallberg Die verschiedenen Projekt und Freizeiten laufen laut Richter gut an, rund die Hälfte der Plätze sind bereits belegt.

Lediglich die geplante Spanienfreizeit an Pfingsten bleibt noch hinter den Erwartungen zurück. Einen regelrechten Boom erleben Richter und Tarassenko aktuell im Jugendhaus in Wyhlen. „Zur Zeit kommen täglich um die 30 Besucher, am letzten Freitag waren es sogar etwa 70“, sagt Richter, der an diesem Abend Dienst hatte. Alleine funktioniert das nicht, weshalb Richter einen älteren Jugendlichen als Thekenkraft hinzugezogen hat. „Dass nur eine Fachkraft vor Ort ist, geht nur, weil wir keine problematischen Gruppen haben und sich die Jugendlichen sehr anständig verhalten.“

Aktuell kann Richter an jedem zweiten Freitag eine Doppelbesetzung organisieren. Sollte der Boom jedoch anhalten, muss sich das Jugendreferat etwas überlegen. So gern sich die Jugendlichen auch in den jeweiligen Räumen in Wyhlen und Grenzach aufhalten – der Wunsch nach einer eigenen Hütte, ohne Aufsicht, besteht nach wie vor. In Grenzach ist die Suche nach einem geeigneten Platz bislang an fehlenden Grundstücken gescheitert; in Wyhlen hat die SG einen Container zur Verfügung gestellt, um die 2015 abgebrannte Hütte zu ersetzen. Derweil suchen sich manche Jugendliche andere Treffpunkte – Schulhöfe und sehr zum Leidwesen der Eltern auch Spielplätze.

Erst kürzlich postete ein wütender Vater Bilder von Glasflaschen und weggeworfenen Joints auf Facebook. „Uns sind diese Vorgänge bekannt“, sagt Richter. Wirklich etwas dagegen tun, kann das Jugendreferat jedoch nicht. „Das ist Sache des Ordnungsamtes und der Polizei. Unsere Kapazität reicht da nicht.“ Dass die Sozialarbeiter in den Augen vieler Feuerwehr spielen und die Jugendlichen wie Streetworker aufsuchen sollten, wissen Richter und seine Mitarbeiter. „Aber eine einmalige Ansprache nützt wenig“, meint Löwner. Eine mobile Jugendarbeit, wie es in den umliegenden Städten Usus ist, gibt es in der Doppelgemeinde nicht und ist auch (noch) nicht in Planung. Da die Gemeinde jedoch wächst und die vielen Kindergartenkinder in einigen Jahren ebenfalls zum „Kundenkreis“ des Jugendreferats, wären mehr Sozialarbeiter nicht verkehrt, meint Tarassenko.

Mittelfristig braucht die Gemeinde aber auch ein neues Jugendhaus – möglichst an zentraler Stelle. „In den Jugendraum in Grenzach passen 20 Leute“, sagt Löwner. Das Haus in Wyhlen sei zwar schön und alt, entspreche aber überhaupt nicht heutigen Standards. „Was fehlt ist zum Beispiel auch ein schönes Café oder ein angemessener Raum für Veranstaltungen“, ergänzt Schwab. Das alles hatte Löwner in Rheinfelden. „Klar, waren manche Sachen dort toll, auch das Team. Aber mein Herz hängt an Grenzach-Wyhlen“, sagt die 25-Jährige. Aufschwung soll Workshop im Herbst bringen Aufschwung für die Jugendarbeit und die Jugendlichen erhoffen sich die vier Sozialarbeiter vom geplanten Workshop im Herbst.

Wie berichtet, will die Gemeinde gemeinsam mit den Jugendlichen ausloten, welche Form der Beteiligung und Aktionen sie sich wünschen. Bufdi Lisa Schwab übrigens wird der Gemeinde im Herbst den Rücken kehren und in Freiburg Biologie studieren – dass sie wie Löwner ins Jugendreferat zurückgekehrt ist erst mal unwahrscheinlich. Ihr Chef stellt ihr aber schon mal ein tolles Arbeitszeugnis aus. „Sie hat das Zeug zu einer fähigen Sozialarbeiterin.“