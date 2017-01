Grenzach-Wyhlen Das Bestehende stets neu überdenken: Kirchengemeinden gedenken Martin Luther

Die katholischen und evangelischen Gemeinden gedenken mit einem Veranstaltungsreigen der Reformation Martin Luthers vor 500 Jahren.

Dass Martin Luther am 31. Oktober 1517, also vor 500 Jahren, seine 95 Thesen am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat, ist allgemein bekannt. Doch spätestens seit Beginn des Jubiläumsjahres, ist es auch in aller Munde. Sogar der Spielzeughersteller „Playmobil“ hat das Thema aufgegriffen und eine Luther-Figur herausgebracht, die schon im vergangenen Jahr ein echter Verkaufsschlager war.

Aber auch die evangelischen Kirchengemeinden von Grenzach und Wyhlen haben sich zum Reformationsjahr etwas Besonderes einfallen lassen: Sie feiern sowohl gemeinsam, als auch zusammen mit der katholischen Seelsorgeeinheit und der Chrischonagemeinde. „Wir feiern nicht das Entstehen der evangelischen Kirche, sondern die Reformation und Reformation ist Bewegung, Veränderung und bedeutet immer, alles Bestehende wieder zu überdenken“, erklärt Anette Metz, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Wyhlen. Auch Alfred Klassen, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Grenzach, ist begeistert von der guten ökumenischen Zusammenarbeit. „Jeder schaut geschichtlich anders auf die Reformation, da ist es erstaunlich, dass wir heute so friedlich gemeinsam feiern können und an einem Strang ziehen“, sagt er.

Begonnen haben die Feierlichkeiten bereits um den Reformationstag im vergangenen Jahr mit einem Kantatengottesdienst und einem Vortrag zu Erasmus von Rotterdam, einem bedeutenden Humanisten, der zu Luthers Zeiten in Basel lebte und auch dort im Münster begraben liegt. Erasmus war als Gegner Luthers bekannt. Auf den ersten Blick eine recht ungewöhnliche Wahl, doch Erasmus’ Version der griechischen Ausgabe des neuen Testaments, war eine der Grundlagen für Luthers Übersetzung. „Wir haben uns darauf eingelassen, da wir Luther heute auch nicht ganz unkritisch sehen können, dazwischen liegen immerhin 500 Jahre“, erläutert Klassen. Daneben sei die geografische Nähe interessant.

Für die kommenden neun Monate ist aber auch noch jede Menge geplant. Am Sonntag, 12. März beginnt der Veranstaltungsreigen im Pfarrsaal St. Michael mit einer Einführung zum Thema „Perlen des Glaubens“, dem Gebetskranz des schwedischen Bischofs Lönnebo. „Dies ist ein gemeinsames Fest“, betont Uwe Schrempp, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Grenzach-Wyhlen, „solche Gelegenheiten geben immer wieder einen Anstoß aus den Filzpantoffeln herauszukommen und Dinge wieder in Angriff zu nehmen.“ In seinem Falle sei es das Vorhaben, ökumenisch enger zusammenzuarbeiten. Dass dies in der Gemeinde so gut funktioniere, sei aber auch eine persönliche Sache. „Ökumene vor Ort lebt vom menschlichen Miteinander der Verantwortlichen“, meint Schrempp. „Wenn ich mit Herrn Klassen gemeinsam beim Fußball jubeln kann, ist da automatisch auch eine Bereitschaft eher gemeinsam Wege und Lösungen zu finden.

“ Auch Thomas Herdecker, Gemeinschaftspastor der Chrischonagemeinde freut sich, dass er in eine Gemeinde gekommen ist, in der die ökumenische Zusammenarbeit groß geschrieben wird und bedauert zugleich, dass die Beteiligung seiner Gemeinde etwas geringer ausgefallen ist. „Dies liegt aber nur an der Vakanz“, bekräftigt er, denn Herdecker hat seinen Dienst erst Anfang August angetreten. Er überlegt, sich noch etwas mehr in die Festlichkeiten einzubringen.

Dennoch ist ein stattliches Programm entstanden, das in einer Broschüre zusammengefasst ist, die in allen Gemeinden erhältlich ist. Geplant sind Vorträge, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, Musik- und Gesangsaufführungen und Festveranstaltungen. Besonderheit ist eine Ausstellung im Oktober, in der eine Gutenbergpresse, alte Bibeln und ein mehr als 500 Jahre alter Abendmahlskelch zu sehen sind. Der Kelch wurde schon zu Zeiten verwendet, als die evangelische Kirche in Grenzach noch katholisch war. Das Ende der Feierlichkeiten markiert am Reformationstag ein Jubiläumsgottesdienst, bei dem eine eigens dafür komponierte Kantate uraufgeführt wird. „Wir möchten unseren Blick und unser Herz erweitern und die Menschen mitnehmen“, betont Metz, „nicht stehenbleiben und das Vergangene feiern, sondern auf heute schauen. Wo müssen wir heute reformieren? Was brauchen die Menschen heute?“