Grenzach-Wyhlen DSM: Nachwuchs für die Industrie der Region

Grenzach-Wyhlen (dor) Ausbildung wird im Grenzacher Werk der DSM groß geschrieben. Nicht nur 15 eigene neue Azubis werden ab September im Unternehmen als Fachkräfte für die chemische Industrie ausgebildet (in allen Lehrjahren sind es 43), auch viele andere Unternehmen nutzen die Kompetenz und Infrastruktur der DSM. Chemielaboranten, Chemikanten und Elektroniker für Automatisierungstechnik bildet das Werk in Grenzach aus. DSM verfügt über hochtechnologisierte Herstellungsprozesse.

Viel Analytik ist im täglichen Geschäft ein Muss, da man Produkte herstellt, die Lebensmitteln zugesetzt werden. An die Mitarbeiter werden höchste Anforderungen gestellt. „Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden, wird immer schwieriger“, betont Peter Krupp, seit April neuer Personalleiter. Neben dem Fachkräftemangel gebe es aber auch ein Ausbildungsproblem. Die Anstrengungen, alle Ausbildungsplätze besetzt zu bekommen, würden steigen.

Neue Fachkräfte zu generieren ist eminent wichtig in der Region. Nicht nur bei DSM steht ein Generationenwechsel an. Die Belegschaft sei zwar nicht überaltert, so Krupp, trotzdem gebe es einige Personen, die in Zukunft in den Ruhestand wechseln. Ausbildung sei sowohl im Mitarbeiter-, als auch im Führungskräftebereich wichtig. Zumal da der DSM die Arbeit nicht ausgeht. Den Ausbau des Kraftwerks kann man als Zeichen für einen sicheren Standort werten. „Ein Investitionsprogramm für den Standort steht an“, so Krupp.

Thomas Wiedenbauer ist Leiter der Ausbildung. In den letzten Jahren hat DSM in Grenzach die Ausbildungsquote ständig erhöht. 2013 nahm man acht neue Azubis auf, in diesem Jahr werden 17 junge Leute ihre Ausbildung beginnen. Für 2018 plant man wieder einen deutlichen Sprung: 23 neue Azubis sind geplant, zwei davon Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die je drei Monate im Unternehmen arbeiten und drei Monate berufsbegleitend studieren. Die DSM-Azubis kommen teils aus der Gemeinde, viele aus der Umgebung. „Unser Einzugsbereich reicht bis Freiburg, Todtnau und Waldshut“, sagt Wiedenbauer. Etwa 70 Prozent hätten einen Migrationshintergrund. Im September wird ein Flüchtling eine Ausbildung als Elektroniker beginnen. Der 24-jährige Gambier fiel bei einem Praktikum bei DSM positiv auf. Einzig bei der Sprache hakte es, so dass man ihn vor Antritt der Ausbildung auf einen ergänzenden Deutschkurs schickt. Neben der eigenen Ausbildung betreut DSM auch Auszubildende von bis zu zwölf Fremdfirmen.

DSM verfügt über ein Technikum, eine Anlage, in der man Produktionsprozesse nachvollziehen kann. Es ist die einzige dieser Art in der näheren Umgebung. Fremdfirmen können sowohl einzelne Kurse für ihre Azubis buchen, größere Einheiten bestellen oder nutzen den Vollservice, überlassen also die ganze dreieinhalbjährige Ausbildung dem Grenzacher Unternehmen. Dies werde sehr gut angenommen. Bis nach Donaueschingen reichen die Kooperationen. „Seit fünf Jahren bilden wir auch Chemie- und Pharmatechnologen für die Schweiz aus“, erklärt Wiedenbauer eine weitere Säule der Ausbildungsabteilung. Das entspräche dem Chemikanten, es gebe aber andere Prüfungsanforderungen. Neben den 43 eigene Azubis sind also stets noch Kooperationsazubis in wechselnder Menge im Werk, im Schnitt zwischen zehn und zwölf.

Wenn die Schweizer dabei sind, sind insgesamt rund zwanzig zusätzliche Auszubildene vor Ort. Azubis, die direkt mit DSM einen Ausbildungsvertrag haben, blicken in der Regel zunächst einer gesicherten Zukunft entgegen. Peter Krupp sagt, dass man anstrebt, möglichst alle Auszubildenden übernehmen zu können. Wiedenbauer fügt hinzu, dass tatsächlich trotz vieler Möglichkeiten, in der Region und auch in der Schweiz eine Anstellung zu finden, viele ausgelernte Azubis bei DSM blieben. Wiedenbauer hat in seinem engagierten Team noch vier Mitarbeiter als Ausbilder. Davon ist einer zur Hälfte Lernbegleiter für bestehende Mitarbeiter. Der DSM-Standort hat zum Stand Juni insgesamt 664 Mitarbeiter, davon 43 in Ausbildung, was einer Ausbildungsquote von 6,5 Prozent entspricht.