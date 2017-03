Grenzach-Wyhlen DSM-Kraftwerk wird modernisiert

Das Kraftwerk auf dem DSM-Areal wird modernisiert. Auch wenn die meisten Arbeitsschritte an dem gut 13 Jahre alten Bau nach außen kaum wahrnehmbar sein werden: der höchste Kamin wird im April abgebrochen.

Die Skyline von Grenzach wird sich Anfang April verändern: Das Kraftwerk auf dem DSM-Areal wird modernisiert. Auch wenn die meisten Arbeitsschritte an dem gut 13 Jahre alten Bau nach außen kaum wahrnehmbar sein werden – der höchste Kamin, der wie ein Zeigefinger gen Himmel sticht, wird abgebrochen.

2004 nahm DSM das Kraftwerk in Betrieb, das fortan die umliegende Industrie mit kostengünstiger und auch umweltfreundlicher Energie versorgt hat. 33 Millionen Euro wurden damals investiert. Nun müssen einige Teile ausgetauscht und die Anlage den veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, wie Karl Walter Bär von DSM im Gemeinderat erklärte. Die Leistung wird von heute 40 Megawatt auf 30 reduziert.

„Als die Anlage geplant wurde, gab es seitens der Abnehmer einen höheren Bedarf“, so Bär auf BZ-Nachfrage. Ausgetauscht wird zum einen die Gasturbine, das Herzstück der Anlage. Die heißen Gase werden in einen Kessel geleitet, in dem Dampf entsteht. Den heißen Dampf braucht DSM teils in der Produktion, teils wird dadurch mittels eines Generators Strom erzeugt. Ein kleinerer Generator ist wiederum an die Dampfturbine angeschlossen.

Ersetzt werden beide Turbinen: Zum einen gehen dadurch laut DSM die Emissionen zurück, zum anderen wird’s leiser. Von all diesen Vorgängen während der Bauzeit, zusätzlich werden Leitwarte und Steuerung modernisiert und das Gebäude bekommt eine neue Fassade – wird die Bevölkerung wenig mitbekommen.

Eines aber dürfte den Bürgern nicht entgehen: In der ersten Aprilwoche wird der höchste Kamin der Anlage zurückgebaut, da dieser nach der Modernisierung nicht mehr benötigt wird. Für die Gemeinde bedeutet der Rückbau mehr als nur eine optische Veränderung: Sie braucht auch eine neue Richtfunklösung, da der Kamin als Zwischenstation fungiert hat. Gefunden wurde ein neuer Standort auf dem Vodafone-Funkturm. Trotz dieses Umstands ist die Nachricht, dass DSM und der Energiekonzern Eon, dem die Anlage gehört, in den Standort investieren, eine gute. „Wir freuen uns über die Investition“, erklärte Peter Endruhn-Kehr (FDP) und sein Amtskollege Thomas Möcklinghoff (SPD) bescheinigte: „Das sichert Arbeitsplätze.“

Neben den angrenzenden Unternehmen versorgt das Kraftwerk bereits jetzt „mit einem Schnapsglas voll“ auch die Gemeinde mit Energie, wie Bär erklärte. Die Frage von Annette Grether (Grüne), ob DSM denn im Hinblick auf die Neue Mitte noch ein Schnapsglas mehr übrig habe, bejahte Bär und bot an, den Gemeinderat bald einmal übers Gelände zu führen.

Bürgermeister Tobias Benz erklärte abschließend: „Das Bekenntnis zum Standort tut uns gut.“ Denn mit der Modernisierung geht ein Vertrag mit der 2004 eigens gegründeten Kraftwerk Grenzach-Wyhlen GmbH einher. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre.



Kraftwerk in Zahlen

Das Kraftwerk wurde 2004 nach nur elf Monaten Bauzeit in Betrieb genommen. Es hat Stand heute eine Leistung von 40 Megawatt. Durch die Modernisierung wird diese auf 30 Megawatt reduziert. Der Umbau: Vom 3. April bis 7. April soll der Kamin abgebrochen werden, der Baubeginn ist für Mai geplant. Der Austausch der Gasturbine wird von Juni bis etwa November dauern.