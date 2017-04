Grenzach-Wyhlen DSM: 38 Tonnen schwebender Stahl

Am Donnerstag hievte ein Kran den tonnenschweren Kamin vom DSM-Kraftwerksgebäude. Dies war der erste Schritt zur Verkleinerung und Modernisierung der Anlage.

Grenzach-Wyhlen (vep) Aus drei wurden zwei: Am Donnerstag hievte ein Kran den tonnenschweren Kamin vom DSM-Kraftwerksgebäude. Dies war der erste Schritt zur Verkleinerung und Modernisierung der Anlage. Während die Männer der ausführenden Firma Permatech minutiöse Schwerstarbeit leisteten, hatten einige Mitarbeiter von DSM Zwangspause. Kurz nach elf Uhr tönt der Räumungsalarm übers Gelände. Die Mitarbeiter der umliegenden Gebäude müssen diese aus Sicherheitsgründen verlassen.

„Es besteht die Gefahr, dass der Kran beim Hochhieven kippt“, erklärt Karl-Walter Bär von DSM. Dass dies nicht passiert, dafür ist Ulrich Berndt von Permatech verantwortlich. Knapp eine Woche ist die Firma auf dem Werksgelände zugange, bis der Kamin mit einem Gewicht von 38 Tonnen abgebaut, zerlegt und abtransportiert ist. Allein der Aufbau des Krans, der bis zu 500 Tonnen bewegen kann, hat knapp zwei Tage gedauert.

Berndt ist die Anspannung nicht anzumerken. „Ich war bis gestern noch in China, der Sohn musste alles vorbereiten“, sagt er und lacht. Kurz darauf kommt der Junior. Die Arbeiten verzögern sich, weil eine der 50 zu lösenden Schrauben nicht so will, wie die Arbeiter. Schrauben lockern bei mehr als 35 Grad „Die muss jetzt abgeschweißt werden“, erklärt Berndt. Auch für solche Eventualitäten ist das zehnköpfige Team gerüstet. Minutenlang tut sich nichts. Die Köpfe in den Nacken gelegt, starren die versammelten Mitarbeiter in den Himmel, die Smartphones aufnahmebereit in den Händen. Dann kommen vier Männer aus dem Kraftwerk. Sie haben die großen Schrauben gelöst und sind „fix und fertig“, wie Chef Berndt sagt.

An der Decke, wo der Kamin fixiert war, herrschen mehr als 35 Grad. Einen kühlen Kopf muss jetzt der Kranführer behalten. Und endlich, ganz langsam, kommt der Kamin samt Sockel zum Vorschein, schwebt übers Dach und wird langsam auf den Boden gesetzt und hingelegt. Das war’s. „Heute bauen wir den Kran noch ab, weil der schon wieder an anderer Stelle gebraucht wird. Morgen zerlegen wir den Kamin“, sagt Berndt.

Und geht mit seinen Leuten erst mal in die Kantine. Martin Grasmück ist mit dem Tag zufrieden. „Hat alles gut geklappt und eine kleine zeitliche Verzögerung ist bei solchen Arbeiten normal“, sagt Grasmück, der fürs gesamte Projekt verantwortlich ist. Wie berichtet, wird die 13 Jahre alte Anlage modernisiert. Als nächstes wird ein Dampfkessel ausgetauscht, im Sommer folgt der Wechsel der Turbinen.