Grenzach-Wyhlen Critical-Mass-Aktion: Radtour mit Signalwirkung

Die Mitglieder der IG Velo werden den Verkehr auf der B34 am kommenden Freitag bewusst ausbremsen. Mit der Critical-Mass-Tour wollen sie auf die Anliegen des Langsamverkehrs aufmerksam machen.

Grenzach-Wyhlen – Radfahrer, die als geschlossener Verband auftreten, gelten als ein Verkehrsteilnehmer. Die IG Velo möchte diese Vorschrift für eine Critical-Mass-Tour nutzen und damit auf die Anliegen des Langsamverkehrs aufmerksam machen.

Worum geht’s? Die Straßenverkehrsordnung (StVO) regelt in Paragraph 2, dass Radfahrer hintereinander zu fahren haben, nebeneinander ist nur erlaubt, wenn der Verkehr dadurch nicht behindert wird. In Paragraph 27 hält die StVO weiter fest, dass mehr als 15 Radfahrer einen geschlossenen Verband bilden können, für den die gleichen Regeln wie für einen einzelnen Verkehrsteilnehmer gelten, etwa ein Lastwagen. Die Radfahrer im geschlossenen Verband können beispielsweise nebeneinander fahren und eine Ampel passieren, auch wenn sie auf Rot gesprungen ist, oder in ganzer Länge über die Gegenspur abbiegen.

Andererseits gelten für den Verband auch die Regeln wie für einen einzelnen Verkehrsteilnehmer: Keiner darf ausscheren oder zurückfallen, Tempo und Abstände müssen eingehalten werden. Wenn ein Radfahrer zurückfällt, dann gehört er nicht mehr zum Verband.

Was ist geplant? Beim Stammtisch der IG Velo stellte Arne Wintrich die geplante Route vor. Treffpunkt ist am Parkplatz der Hochrheinhalle in Wyhlen, von dort aus geht’s über den Friedhof zur B34 bis nach Grenzach. Über die Straßen Ob dem Dorf, Buckmatten, Steingasse, Schlossgasse und B34 bis zum Hörnle. Auch auf dem Rückweg soll die B34 immer wieder verlassen werden, damit der andere Verkehr, der durch den Radfahrerpulk auf geschätzte 20 Kilometer pro Stunde runter gebremst wird, wieder fließen kann. Über Scheffelstraße, Gmeiniweg sowie Ritter- und Hardtstraße geht es zurück nach Wyhlen, wo schließlich die Fahrt beim Güggelifest an der Hebelschule enden soll.

Gibt’s Probleme und Bedenken? Friederike Cyriacks berichtete, dass ihr beim Jour fix mit dem Ordnungsamt mitgeteilt worden sei, dass die Critical-Mass-Tour beim Landratsamt angemeldet werden müsse. „Wir haben gesagt, dass wir Ordnungsamt und Polizei informieren, aber das ist doch keine Demo“, meinte Cyriacks. Dem stimmten die anderen Diskussionsteilnehmer mit Verweis auf die StVO zu. Es wurde der Vorschlag gemacht, sich zufällig zur wöchentlichen Feierabend-Tour zu treffen und dann spontan eine Critical-Mass-Tour zu machen. Wintrich wollte sich noch erkundigen, ob die IG Velo in Lörrach ihre monatlichen Critical-Mass-Touren anmelden würde.

Auf Nachfrage erklärte Wintrich, dass er das Landratsamt „Ordnungsgemäß“ informiert habe. Elmar Wozilka meldete Bedenken an, dass am Feierabend die Fahrt in Zweierreihen auf der B34 zu provokant sei. Da aber die B34 immer wieder durch die Routenführung für den Verkehr freigegeben werde und freitagabends auch das Verkehrsaufkommen nicht so hoch wie an anderen Wochentagen sei, konnten seine Bedenken zerstreut werden. Mit der Critical-Mass-Tour möchte die IG Velo auf die Anliegen des Langsamverkehrs aufmerksam machen. Wintrich erklärte, dass es nicht darum gehe, Autofahrer zu behindern, sondern zu verdeutlichen, dass die Straße für alle Verkehrsteilnehmer da ist. Wintrich erzählte, dass die IG Velo in Lörrach mit den dortigen Critical-Mass-Touren positive Erfahrungen gemacht hätte.

Critical-Mass-Tour: Treffpunkt ist der Hochrheinparkplatz am Freitag, 21. Juli, um 18.30 Uhr.