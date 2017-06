Grenzach-Wyhlen Chemie-Unternehmen präsentieren sich bei Aktionstag

Die Industriebetriebe vom Hochrhein, Evonik, DSM, Bayer und BASF, haben beim ersten Aktionstag über ihre Produkte und die Herstellung informiert. Die Kinder konnten das Portfolio spielerisch bei Experimenten entdecken.

Grenzach-Wyhlen (eim) Lange hatte die Initiative „Chemie am Hochrhein“ ihren ersten Aktionstag vorbereitet. Die vor drei Jahren gegründete Initiative der Industrie, des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg, der Gewerkschaft, der Kommunen und Bürgerinitiativen wollte am Samstag der Bevölkerung viele neue Informationen über die hiesigen Firmen nahebringen und gleichzeitig die Möglichkeiten für Dialog, Beschäftigung und Ausbildung erläutern. Im Haus der Begegnung in Grenzach war dafür ein Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Diskussionsangebot vorbereitet, das rege angenommen wurde.

„Solch intensive Industrie erfordert ständigen Dialog mit dem Umfeld, also den Einwohnern in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden“, sagte Bürgermeister Tobias Benz. „Kenntnisse über die Produktion aber auch Verständnis für die Erfordernisse und Anliegen beider Seiten sind die Basis einer guten Nachbarschaft.“ Dabei sollte nicht übersehen werden, dass die Industriebetriebe sowohl für Familien als auch für Kommunen wesentliche Grundlagen für Existenz in Wohlstand schaffen.

Das eigentliche Programm begann mit einer einstündigen Mitmach-Veranstaltung des Fördervereins Science & Technologie. Das Science-Mobil gab mit Vorführungen und Experimenten eine kleine Einführung in die Vielfalt der Chemie. Dabei ging es zum Beispiel um Bio-Kunststoffe, um lichtdurchlässigen Beton und Farbveränderungen von Lösungen nach Sauerstoffzufuhr. Am spannendsten waren natürlich jene Experimente, bei denen Kinder selbst mitmischten, rührten und formten. Da wurde einmal der Blutnachweiser Luminol erzeugt, dann ein fester Tassen-Henkel aus weichem Silikon hergestellt und auch Beton mit Zucker zum langsamen Aushärten gebracht. Viele Fragen konnten die Besucher beantworten und erlebten dabei so manchen Aha-Effekt.

Anschließend erhielten die Gäste an den anschaulichen Ausstellungen der Chemie- und Pharmafirmen vielfältige Informationen über die Produktion der Chemie am Hochrhein. Die Einwohner führten zahlreiche Gespräche mit den Firmenvertreten, viele Einzelheiten kamen dabei zur Sprache. Irene Wosgien, Geschäftsführerin der DSM Grenzach freute sich über die vielen Kontakte. „Es ist doch unser Ziel, mehr Kenntnisse über die Produktionsprozesse zu vermitteln“ sagte sie. „Vor allem müssen wir jetzt auch die junge Generation so mit der Chemie vertraut machen, dass sie uns als Partner im Ort anerkennen.“ BASF-Standortleiter George Basrawi fügte hinzu: „Wir geben viele Information deshalb, damit die Nachbarn sehen, das wir keine giftige Chemie herstellen.“ Peter Dettelmann, Geschäftsführer bei Evonik Rheinfelden, verwies auf die vielen guten Gespräche. „Wir wünschen auch, dass die Anwohner bei Fragen und Probleme sehr schnell das Gespräch mit uns suchen.“ Auch Bayer-Geschäftsführer Dirk Oebels und Cornelius Wittal von Roche Pharma bestätigten die zahlreichen engen Kontakte zur Gemeinde.

Während die Erwachsenen an den Ständen sprachen, hatten die Kinder Gelegenheit, an Experimentiertischen zahlreiche Versuche durchzuführen. Jene, die besonderes Interesse zeigten, wurden zu einem Besuch im Schülerforschungszentrum Phaenovum eingeladen, das Sommerforschungsprogramm bietet anspruchsvolle Feriengestaltung, für wissenschaftlich talentierte Schüler. Die Bewirtung übernahmen die Realschüler.

Chemie am Hochrhein

Charakteristisch bei den Chemie- und Pharmafirmen am Hochrhein ist, dass durchweg Zwischenprodukte hergestellt werden, die erst in weiteren Stufen zu Endprodukten verarbeitet werden. Einzig die Grenzach-Produktion von Bayer stellt mit Bepanthen ein Fertigerzeugnis her. Die Vitamine und Zusatzstoffe von DSM gelangen nachfolgend in Getränke, Nahrungsmittel und Tierfutter, das Beta-Glucan bewirkt sogar massive Cholesterinsenkung. BASF ist auf Grundstoffe für Sonnenschutzmittel spezialisiert, die Erzeugnisse von Evonik gelangen in Zahnpasten oder dienen als Bleichmittel.