Grenzach-Wyhlen CDU-Ortsverband Grenzach-Wyhlen plauscht auf der Fähri

Die Traditionsveranstaltung des Ortsverbands Grenzach-Wyhlen auf dem Rhein steht ganz im Zeichen der Bundestagswahl.

Zu ihrem Fähri-Plausch startete der CDU-Ortsverband am Freitagabend, um im Kreise von Freunden und politischen Weggefährten einige Stunden auf dem Rhein zwischen Rheinfelden und der Staustufe Wyhlen-Augst zu verbringen.

Natürlich stand der diesjährige Fähri-Plausch auch im Zeichen der Politik und vor allem der anstehenden Bundestagswahl am 24. September und die bisher geleistete Arbeit des Bundestagsabgeordneten Armin Schuster und des Wahlkampfteams.

Michael Nopper, Vorsitzender des Ortsverbands, rief vor dem Start des Fähri-Plauschs die junge Generation auf, sich für die Politik stark zu machen, diese gehe schließlich alle an. Die geplante Installation eines Jugendparlaments in Grenzach-Wyhlen begrüßte er in diesem Zusammenhang ganz besonders.

Bei Snacks, Bier und Wein sowie anderen kühlenden Getränken genossen die Teilnehmer die Rundfahrt.