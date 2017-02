Grenzach-Wyhlen Bunte Fasnachtsumzüge in Grenzach und Wyhlen

Bunte Fasnachtsumzüge in Grenzach und Wyhlen

Mit den beiden Fasnachtsumzügen durch Grenzach-Wyhlen strebte die Narretei am Sonntag auf einen ersten Höhepunkt zu. Akteure setzen aktuelle Themen bunt in Szene

Mit den beiden Fasnachtsumzügen durch Grenzach-Wyhlen strebte die Narretei am Sonntag auf einen ersten Höhepunkt zu. Die Cliquen beider örtlicher Narrenzünfte präsentierten prächtige Fasnachtswagen und aussagekräftige Sujets mit aktuellen Themen.

Dazu zählten neben der US-Präsidentschaft, die die Wyhlener Nasenrümpfer-Hexen-Clique in Szene setzte, die Baustelle der Kesslergrube und das Künstlerschiff Lorin der Dunnerloch-Zotteli, das auf den „Bürokratiefelsen“ der Gemeinde auflief, zu den lokalen Schwerpunktthemen. Unter dem Motto „ Nit ganz dicht“ beschäftigten sich die Grenzacher Dängeligeister mit den Problemen im Freibad und das neue Tempo-30-Limit wurde aufs Korn genommen. Mit rotem Rauch setzten sich die Wyhlener Mühliraideufel in Szene.

Die Wagenprämierung brachte folgende Ergebnisse: In Wyhlen kam die Nasenrümpfer Hexen-Clique (Trump Attack) auf den ersten Platz, gefolgt von den Dunnerloch-Zotteli mit dem Künstlerschiff „Lorin“ und den Grienloch-Ruäche mit der „Baustelle Wyhlen-West“.

In Grenzach gewannen die Dängeligeist-Jugend und die Dängeligeist-Clique mit ihren beiden Mottowagen. Weitere Preise gingen an die Röttelstei Füchs und die Narrensamen der Hexen, an die Altzunftmeister und die Gütterlischisser.