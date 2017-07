Grenzach-Wyhlen Bürgerbüro jetzt auch samstags geöffnet

Das Bürgerbüro Grenzach-Wyhlen hatte erstmals an einem Samstag geöffnet. Die Bürger scheinen dieses neue Angebot gerne anzunehmen

Grenzach-Wyhlen – Das Bürgerbüro Grenzach-Wyhlen hatte erstmals an einem Samstag geöffnet. Die Bürger scheinen dieses neue Angebot gerne anzunehmen, am 1. Juli zumindest waren viele gekommen, um etwa einen Reisepass zu beantragen oder einen neuen Pass abzuholen. Dinge, für die unter der Woche oft keine Zeit bleibt. Das Büro wird ab jetzt regelmäßig am Samstag seine Türen öffnen.

Das Bürgerbüro präsentierte sich am Samstag von seiner besten Seite. Die Mitarbeiterinnen Tanja Miller, Alin Neidhardt und Jennifer Schumann sowie Amtsleiter Jürgen Käuflin und dessen Stellvertreterin Alessa Mutter kredenzten frische Brezeln und eine Vielzahl von Getränken – ein spezielles Angebot für den Premieren-Samstag. Die Kunden, die am Wochenende ins Bürgerbüro kamen, lobten die neuen Öffnungszeiten und die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen, sich auch am Samstag in den Dienst der Sache zu stellen.

Laut Jürgen Käuflin, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, in dessen Zuständigkeitsbereich auch das Bürgerbüro fällt, sei die Überlegung, auch samstags zu öffnen, ein längerer Prozess gewesen. Er betonte, dass die Besetzung mit allen drei Mitarbeiterinnen nur für den vergangenen Samstag galt. Künftig werde samstags eine Mitarbeiterin für die Bürger zur Verfügung stehen. Auf Nachfrage bestätigte er, dass ein speziell ausgearbeitetes Sicherheitskonzept die Sicherheit der Mitarbeiterin am den Samstagen gewährleiste. Außerdem sei ein spezieller Bereitschaftsdienst installiert, für den Fall, dass am Wochenende mal die EDV oder andere Systeme ausfallen sollten. Einige der Kunden, etwa Tugay Sevinc und seine Tochter Gizem, wollten einen Reisepass beantragen.

„Wir finden es super, dass das Bürgerbüro nun auch am Samstag geöffnet ist. Aufgrund unseres beruflichen Engagements war es uns bisher nicht möglich, das Bürgerbüro bei den bisherigen Öffnungszeiten aufzusuchen“, sagte Tugay Sevinc. Ähnlich äußerten sich auch Hendrik Pastowski und Luca-Leonie Zeyner. Auch sie hätten unter der Woche keine Zeit, ins Bürgerbüro zu gehen. „Deshalb ist es für uns ideal auch am Samstag die Möglichkeit zu haben, um unsere Anliegen im Bürgerbüro zu klären“, so Pastowski. Von einem „Super-Angebot“ sprachen auch Heike und Burkhard Höhn. Heike Höhn nutzte die Gelegenheit, um ihren neuen Pass abzuholen. „Dies ist ein neues und gutes Angebot für die Bürger der Gemeinde“, sagte sie. „Wir hoffen, dass sich die neuen Öffnungszeiten etablieren und auch künftig die Möglichkeit besteht das Bürgerbüro am Samstag aufzusuchen.“

„Dass es am Samstag auch noch erfrischende Getränke und eine Brezel für jeden Besucher im Bürgerbüro gibt, darüber freue ich mich ganz besonders. Vor allem deswegen, weil ich eine solche Überraschung nicht erwartet habe“, freute sich Michael Melichor. Auch er wollte seinen neuen Pass abholen. Er attestierte den Mitarbeiterinnen und der Verwaltung eine sehr bürgerfreundliche Ausrichtung. Bereits am frühen Samstagmorgen hatten Bürgermeister Tobias Benz und seine Stellvertreterin Ulrike Ebi-Kuhn die Möglichkeit genutzt, sich vor Ort bei den Besuchern des Bürgerbüros umzuhören. Wie Amtsleiter Jürgen Käuflin erklärte, ist das Angebot zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Bereits nach 6 Monaten soll jedoch bewertet werden wie die neuen Öffnungszeiten von den Bürgern angenommen werden. Dann wird entschieden, ob dauerhaft das Bürgerbüro am Samstag geöffnet bleiben soll.