Grenzach-Wyhlen Bürgerbüro: Service bald auch am Samstag

Das Bürgerbüro im Wyhlener Rathaus erweitert im Sommer die Öffnungszeiten. Die Testphase soll zunächst zwei Jahre laufen

Im November hat Bürgermeister Tobias Benz im Gemeinderat kundgetan, dass die Verwaltung darüber nachdenkt, die Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Wyhlener Rathaus testweise auf Samstag zu erweitern. Mehr noch, Benz sprach konkret davon, den Versuch im ersten Halbjahr diesen Jahres zu starten. Derzeit laufen die Vorbereitungen, Computer und IT müssen angepasst werden. Auch ein Sicherheitskonzept wird auf die Beine gestellt, das die Mitarbeiter vor unliebsamen Personen schützen soll. Ab Juni oder Juli sollen die neuen Öffnungszeiten gelten.

Der Service beim Bürgerbüro im Wyhlener Rathaus ist gefragt, der Andrang groß. Gelegentlich zumindest. Bei einer Zählung der Verwaltung im Frühjahr 2015 über den Zeitraum von sieben Wochen hinweg sind pro Woche im Schnitt 260 Fälle im Bürgerbüro behandelt worden. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt das ein Aufkommen von rund 13 500 Fällen. Bearbeitet werden diese in der Regel von drei Mitarbeiterinnen. Zwar sind bei der Umfrage, die laut Verwaltung keinen Anspruch auf absolute Repräsentativität hat, Tendenzen erkennbar, vormittags ist die Nachfrage etwa regelmäßig höher als an Nachmittagen. Dennoch sind über den Untersuchungszeitraum hinweg sehr große Schwankungen aufgetreten.

„Die Personalplanungen sind so sehr schwierig“, sagt Tobias Benz. Und so kann es auch immer wieder zu Wartezeiten kommen. „Das können wir nicht vermeiden“, sagt Jürgen Käuflin. Die Idee, dass andere Mitarbeiter des Rathauses kurzfristig die Kapazität erhöhen, sei laut Käuflin in der Praxis nicht umzusetzen. Zu spezialisiert sind die Aufgaben. Neben den Ausweisangelegenheiten, die einen großen Teil ausmachen, kümmern sich die Mitarbeiter etwa auch um Rentenanträge, den Wochenmarkt und die Schulwegsicherung. Das Vorhaben, die Öffnungszeiten auf Samstage zu erweitern, steht laut Jürgen Käuflin dennoch nicht im Zusammenhang mit dem phasenweise aufkommendem Andrang unter der Woche. „Wir wollen eine größere Flexibilität für die Bürger erreichen“, sagte Tobias Benz. Es könne nicht sein, dass die Menschen Urlaub nehmen müssten, um etwa einen Personalausweis zu verlängern. Derzeit laufen nach Angaben des Bürgermeisters die Vorbereitungen. Im technischen Bereich müssten die IT und die Server umgestellt werden. Updates auf den Computern, dürften nach Einführung der neuen Öffnungszeiten nicht mehr samstags installiert werden. Die Unterstützung der technischen Fachabteilung müsse aber gleichzeitig gewährleistet werden. Nötig sei laut Benz auch ein Konzept, das die Sicherheit der Mitarbeiterinnen – üblicherweise soll Samstags nur eine Mitarbeiterin im Rathaus arbeiten – schützt.

„Wir brauchen eine Notfall-Alarmierung“, sagt der Bürgermeister.

In den Vorbereitungen gehe es auch darum, den Freizeitausgleich für das Personal sicherzustellen. Dazu stehe man im Gespräch mit dem Personalrat. All diese Vorgänge benötigen Zeit. So wird es knapp, das Vorhaben in der ersten Jahreshälfte umzusetzen, wie der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung im November angekündigt hat. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Tobias Benz. „Ab 1. Juni oder 1. Juli soll das Bürgerbüro auch samstags geöffnet sein.“ Zunächst ist die Änderung als zweijährige Testphase gedacht, in der die Besucherströme dokumentiert und analysiert werden sollen. „Wenn wir nach zwei Jahren feststellen, dass der Samstag nur relativ wenig nachgefragt wird, werden wir daran nicht festhalten“, so Benz. Für diesen Fall wäre denkbar, dass die Öffnungszeiten unter der Woche erweitert werden, eventuell mit einem zweiten Tag, an dem ab 7 Uhr geöffnet ist. „Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und wir sind eine der ersten Gemeinden in der Region, die den Service am Samstag einführt“, sagt Benz. Auch in anderen Gemeinden seien damit positive Erfahrungen gemacht worden.

Aktuell ist das Bürgerbüro im Rathaus Wyhlen zu den folgenden Zeiten für Publikumsverkehr geöffnet: Montag und Dienstag, 8 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 7 bis 13 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr.